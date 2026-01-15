Σε τεντωμένο σχοινί παραμένει η κατάσταση στον κλάδο των ταξί, με τους αυτοκινητιστές να συμπληρώνουν σήμερα Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, την τρίτη συνεχόμενη ημέρα απεργίας.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά στα γραφεία του ΣΑΤΑ και πραγματοποίησαν δυναμική πορεία μέσω της Ομόνοιας και της οδού Σταδίου, με κατεύθυνση τη Βουλή. Η ατμόσφαιρα ήταν αγωνιστική, με τους οδηγούς να φωνάζουν συνθήματα κατά της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης και να ανάβουν καπνογόνα.

Η πορεία σταμάτησε στο ύψος των «Λουλουδάδικων», όπου συνάντησε φραγμό από κλούβες της ΕΛ.ΑΣ., που εμπόδισε την προσέγγιση στην είσοδο του Κοινοβουλίου ή και το Μέγαρο Μαξίμου -καθώς είχαν αναφέρει αρχικά ότι εκεί ήθελαν να φτάσουν.

Το βλέμμα πλέον στρέφεται στο απόγευμα, καθώς έχει προγραμματιστεί Γενική Συνέλευση στο Περιστέρι. Εκεί αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο νέας απεργιακής κινητοποίησης για την επόμενη εβδομάδα.