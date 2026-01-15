Εξιτήριο από το νοσοκομείο του Τορίνο, όπου υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος, πήρε ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο, ο οποίος έδινε επί μήνες μάχη με μια σπάνια ασθένεια.

Μετά την πρώτη επιτυχημένη επέμβαση και αφού η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε, οι γιατροί έκριναν αναγκαίο να προχωρήσουν σε δεύτερο χειρουργείο. Η νέα επέμβαση ολοκληρώθηκε επίσης με επιτυχία, σηματοδοτώντας την αρχή της αποκατάστασης του νεαρού ασθενούς.

Η μητέρα του Μάριου ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που δείχνει τον συγκινητικό αποχαιρετισμό του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του ιταλικού νοσοκομείου, μετά τη μακρά περίοδο νοσηλείας του γιου της.

«Μια νέα ζωή, μια νέα αρχή – Σας ευχαριστούμε γιατί είστε υπέροχοι άνθρωποι», έγραψε συγκινημένη η μητέρα του 18χρονου.

Σε άλλη ανάρτησή της, η Εύη Βέρρη περιέγραψε τη συγκίνηση της στιγμής: «Με αυτό τον συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησαν τον Μάριο γιατροί και νοσηλευτές. Ξαναγεννήθηκε, λοιπόν! Μια νέα ζωή, μια νέα αρχή! Σας ευχαριστούμε, γίνατε οικογένειά μας. Μας αγαπήσατε, μας φροντίσατε και κάνατε το αδύνατο δυνατό. Σας ευχαριστούμε γιατί είστε υπέροχοι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν λόγια να πούμε για τον γιατρό της ζωής μας, τον καθηγητή Romagnoli, απλά ότι είναι μοναδικός!».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η προηγούμενη ανάρτησή της: «Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο, πριν από δύο μήνες περίπου, μπήκαμε χωριστά ο ένας από τον άλλο. Εσύ σε κρίσιμη κατάσταση και εγώ 11 ώρες μετά με την αγωνία γι’ αυτό που θα ακούσω. Απόψε βγήκαμε μαζί, το δέντρο είναι ακόμη στολισμένο και εμείς αποχαιρετούμε το νοσοκομείο αυτό με ευγνωμοσύνη και αγάπη!».

Το σπάνιο σύνδρομο Alagille

Ο Μάριος γεννήθηκε με το σπάνιο σύνδρομο Alagille και είχε νοσηλευθεί διασωληνωμένος για αρκετές ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, πριν μεταφερθεί στην Ιταλία.

Η κύρια επιπλοκή της πάθησής του αφορούσε το ήπαρ, γεγονός που καθιστούσε τη μεταμόσχευση ζωτικής σημασίας. Οι γιατροί στην Πάτρα εξέφραζαν την ελπίδα να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο στο Τορίνο, όπου θα μπορούσε να βρεθεί συμβατό μόσχευμα κάτι που τελικά έγινε πραγματικότητα.