Η GAC AION, η νέα κινέζικη φίρμα, προσφέρει το αμιγώς ηλεκτρικό SUV με αυτονομία έως 510 km και 8ετή εργοστασιακή εγγύηση στην ελληνική αγορά με πολλαπλές επιλογές απόκτησης. Με το πρόγραμμα Level Up!, το AION V προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προνομίων που συνδυάζει οικονομικό όφελος και ευελιξία.

Πιο συγκεκριμένα :

e–bonus000 € από την Inchcape Hellas, μειώνοντας το τελικό κόστος απόκτησης για τον πελάτη.

Κάρτα φόρτισης αξίας 300 €.

Προνομιακή χρηματοδότηση με σταθερό χαμηλό επιτόκιο 4,9% (πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75) και από 399 € / μήνα, μέσω της Inchcape Financing

Ευέλικτο πρόγραμμα Leasing με μηνιαίο μίσθωμα από 347 € / μήνα (χωρίς ΦΠΑ) .

Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η τιμή του AION V διαμορφώνεται στις 29.900€