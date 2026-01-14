Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει drone να πλήττει το ελληνικών συμφερόντων τάνκερ Delta Harmony στη Μαύρη Θάλασσα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δεξαμενόπλοιο είχε προορισμό τη ρωσική ακτογραμμή, όπου επρόκειτο να φορτώσει πετρέλαιο. Κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε από το πλήγμα.
Οι επιθέσεις της προηγούμενης ημέρας είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθούν σημαντικά τα ασφάλιστρα για τα δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνται στη Μαύρη Θάλασσα, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για υπερδιπλασιασμό του κόστους ασφάλισης.
Footage of a Ukrainian attack drone slamming into the oil tanker Delta Harmony in the Black Sea.
The tanker was headed to load oil off the Russian coast, and no crew were injured. Yesterday’s strikes reportedly more than doubled insurance costs for tankers in the Black Sea. pic.twitter.com/8ykYPRJKEP
— OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 14, 2026