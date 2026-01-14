Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει drone να πλήττει το ελληνικών συμφερόντων τάνκερ Delta Harmony στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δεξαμενόπλοιο είχε προορισμό τη ρωσική ακτογραμμή, όπου επρόκειτο να φορτώσει πετρέλαιο. Κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε από το πλήγμα.

Οι επιθέσεις της προηγούμενης ημέρας είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθούν σημαντικά τα ασφάλιστρα για τα δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνται στη Μαύρη Θάλασσα, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για υπερδιπλασιασμό του κόστους ασφάλισης.