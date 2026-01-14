Η Ρωσία έθεσε υπό κράτηση τον επικεφαλής γιατρό και τον προσωρινό υπεύθυνο της μονάδας εντατικής θεραπείας σε μαιευτήριο της Σιβηρίας, ύστερα από τον θάνατο εννέα νεογέννητων, σύμφωνα με ανακοίνωση των ερευνητικών αρχών.

Η Κρατική Ερευνητική Επιτροπή ανέφερε ότι οι δύο γιατροί κρατούνται με την υποψία πρόκλησης θανάτου από αμέλεια. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους ίδιους ή τους νομικούς τους εκπροσώπους.

«Ως αποτέλεσμα της μη ορθής εκτέλεσης από τους υπόπτους των επίσημων και επαγγελματικών τους καθηκόντων στην οργάνωση και παροχή ιατρικής φροντίδας… εννέα νεογνά που γεννήθηκαν από την 1η Δεκεμβρίου 2025 έως τις 12 Ιανουαρίου 2026 πέθαναν», ανέφερε χαρακτηριστικά η Επιτροπή.

Η τραγωδία, που δημοσιοποιήθηκε από κρατικά και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική οργή στη Ρωσία. Πολιτικοί, αναλυτές και πολίτες εκφράζουν την αγανάκτησή τους, θέτοντας το ερώτημα πώς η χώρα μπορεί να ελπίζει σε αύξηση των γεννήσεων –μια από τις βασικές προτεραιότητες του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν– όταν σημειώνονται τέτοια περιστατικά.