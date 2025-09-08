Ο ανήλικος κατηγορείται για αρπαγή ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, ενώ κατά την ανακριτική διαδικασία παραδέχτηκε ότι είχε απαγάγει και άλλο μωρό στα τέλη της περασμένης άνοιξης από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια.

Στο κατηγορητήριο προστίθεται και η κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, επίσης κατά συρροή.

«Το παιδί δεν είχε έλεγχο, εγώ το φρόντιζα περισσότερο και η μητέρα του. Δεν φταίει σε κάτι. Τώρα προσπαθούμε να τον συνεφέρουμε. Δεν δημιουργούσε προβλήματα, ούτε είχε ρατσισμό όπως λέγεται.

Απλά δεν είχε έλεγχο, πολλές φορές δεν ξέραμε που βρισκόταν, νομίζαμε ότι ήταν σχολείο και ήταν αλλού. Αγαπάει τα παιδιά, δεν θα έκανε ποτέ κακό σε κανένα, πάντα τα φρόντιζε είτε ήταν ξαδέρφια είτε άλλα μικρά παιδάκια. Δείξτε κατανόηση, η οικογένεια μας περνάει δύσκολα», ανέφερε συγγενής του 17χρονου.

Ο 17χρονος ισχυρίστηκε ότι αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, κάτι που θα αξιολογηθεί από τη δικαστική λειτουργό που χειρίζεται την υπόθεση. Αν κριθεί απαραίτητο, θα οριστεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.