Τεχνητή μήτρα ικανή να διατηρεί στη ζωή ένα πρόωρο μωρό για όσο χρειαστεί, βρίσκεται πλέον κοντά στην ολοκλήρωση της ανάπτυξής της, με τις πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους να θεωρούνται ζήτημα χρόνου.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί αισιοδοξία στην ιατρική κοινότητα, αλλά και ανησυχία για τις ηθικές προεκτάσεις της.

Η ιδέα της συσκευής παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2017 στη Φιλαδέλφεια, από το νοσοκομείο The Children’s Hospital of Philadelphia. Τότε, οι επιστήμονες κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή έμβρυα προβάτων για 28 ημέρες, αποδεικνύοντας ότι μια τεχνητή μήτρα μπορεί να υποστηρίξει την κυκλοφορία του αίματος και την ανάπτυξη οργάνων σε ζωντανό οργανισμό.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) συγκάλεσε συμβουλευτική επιτροπή για την πιθανή έγκριση των πρώτων κλινικών δοκιμών. Αν δοθεί το «πράσινο φως», η τεχνητή μήτρα θα χρησιμοποιηθεί σε εξαιρετικά πρόωρα βρέφη με ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης.

Η εταιρεία AquaWomb, που συνεργάζεται με το παιδιατρικό νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας, περιέγραψε τη συσκευή ως «σύστημα υποστήριξης ζωής παρόμοιο με τη μήτρα». Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η εταιρεία αρνείται ότι η τεχνολογία αυτή θα αντικαταστήσει τη φυσική μήτρα, επισημαίνοντας ότι προορίζεται αποκλειστικά για πρόωρες γεννήσεις. Ωστόσο, η περιορισμένη διαφάνεια γύρω από το έργο έχει πυροδοτήσει ανησυχίες για τα ηθικά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον.

Πώς λειτουργεί η τεχνητή μήτρα

Μετά τη γέννησή του, το μωρό τοποθετείται σε δεξαμενή ή σάκο από σιλικόνη, που θυμίζει πλαστική σακούλα, και καλύπτεται ώστε να προστατεύεται από το φως, προσομοιώνοντας το σκοτάδι της μήτρας. Μέσω σωλήνων, εγχύεται συνθετικό αμνιακό υγρό το οποίο ανακυκλώνεται συνεχώς, διατηρώντας σταθερή θερμοκρασία στους 37,6 βαθμούς Κελσίου, ελαφρώς πάνω από αυτή του ανθρώπινου σώματος.

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει στο μωρό να κινείται, ακόμη και να κλωτσά, προσομοιώνοντας τις συνθήκες της φυσικής κύησης. Παράλληλα, το σύστημα φροντίζει για τη σταθερή ροή οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών.

Ορισμένοι επιστήμονες, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δήλωσαν ότι η εικόνα του μωρού μέσα στη συσκευή τους προκάλεσε δέος και φόβο, παραπέμποντας στην ταινία Matrix. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος, ωστόσο, τονίζουν ότι η τεχνητή μήτρα προορίζεται μόνο για τη στήριξη πρόωρων νεογνών και όχι για την πλήρη ανάπτυξη εμβρύων εκτός σώματος.

Η γιατρός και CEO της AquaWomb, Myrthe van der Ven, εξήγησε ότι το μεγαλύτερο τεχνικό εμπόδιο παραμένει η σωστή ροή του οξυγόνου. Όπως σημείωσε, απαιτείται διαφορετική διαδικασία για τα πρόωρα βρέφη, καθώς η απότομη παροχή οξυγόνου μπορεί να αποβεί μοιραία ή να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. «Ουσιαστικά είναι σαν να πετάς ένα ψάρι έξω από το νερό», ανέφερε χαρακτηριστικά.