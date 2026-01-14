Οι ηγέτες των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να προσφέρουν «πραγματική και χειροπιαστή» στήριξη στη Γροιλανδία και τη Δανία, καταδικάζοντας τις βλέψεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε κοινή ανακοίνωση, οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων της αριστεράς, του κέντρου και της δεξιάς αναφέρουν ότι «οι ανακοινώσεις που κάνει η κυβέρνηση Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία συνιστούν κατάφωρη πρόκληση στο διεθνές δίκαιο, τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ».

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες υπογράμμισαν ότι «η ασφάλεια της Αρκτικής είναι στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε δεσμευτεί σταθερά να τη διαφυλάξουμε», καταδικάζοντας «ανεπιφύλακτα» τις δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

Τέλος, τόνισαν πως «κάθε εξωτερική απόπειρα μεταβολής του στάτους κβο είναι απαράδεκτη», επισημαίνοντας την ανάγκη ενότητας και στήριξης των ευρωπαϊκών εταίρων απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις.