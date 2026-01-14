Αντιπροσωπεία της Δανίας και της Γροιλανδίας έγινε δεκτή σήμερα στον Λευκό Οίκο, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο αυτού του μεγάλου νησιού της Αρκτικής.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η Γροιλανδή ομόλογός του Βίβιαν Μότζφελντ αποχώρησαν από τον Λευκό Οίκο λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, τοπική ώρα (19.000 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με έναν φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου. Είχαν φτάσει μιάμιση ώρα νωρίτερα, για συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Δεν υπήρξε καμία επίσημη ανακοίνωση από τη μία ή την άλλη πλευρά μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης.

Ο Τραμπ δεν συμμετείχε στις συνομιλίες, όμως πριν από την έναρξη της συνάντηση έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social: οι ΗΠΑ «χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας, είναι ζωτικής σημασίας για τον Χρυσό Θόλο που κατασκευάζουμε».

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ συνέδεσε την κατοχή του αυτόνομου δανικού εδάφους με το κολοσσιαίο αμερικανικό σχέδιο αντιπυραυλικής ασπίδας.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ο Λευκός Οίκος ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ ένα σκίτσο, με τη λεζάντα: «Από πού, Γροιλανδέ;». Στο σκίτσο εικονίζονται δύο έλκηθρα που τα σέρνουν σκύλοι και δύο πιθανοί προορισμοί τους: η Αμερική, που συμβολίζεται από τον Λευκό Οίκο κάτω από τον καταγάλανο ουρανό και η Κίνα με τη Ρωσία, που εκπροσωπούνται από το Σινικό Τείχος και την Κόκκινη Πλατεία, στο σκοτάδι.

Η Σουηδία στέλνει στρατιωτικό προσωπικό

Η Σουηδία θα αποστείλει στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, κατόπιν αιτήματος της Δανίας, προκειμένου να συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας της αυτόνομης περιοχής, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, οι αξιωματικοί που θα αναπτυχθούν «θα προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα της δανικής άσκησης Operation Arctic Endurance». Ο Κρίστερσον υπογράμμισε ότι η Σουηδία ανταποκρίνεται σε αίτημα της Δανίας και πως η αποστολή αποτελεί μέρος ομάδας στρατιωτικού προσωπικού από «διάφορες συμμαχικές χώρες».

Νωρίτερα, η Δανία είχε ανακοινώσει ότι ενισχύει «ξεκινώντας από σήμερα» τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο πριν από κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, όπου θα συζητηθεί το μέλλον της αυτόνομης δανικής επικράτειας.

«Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Γροιλανδία»

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Είναι ζωτικής σημασίας για το Χρυσό Θόλο που χτίζουμε», ανέφερε νωρίτερα σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Το ΝΑΤΟ πρέπει να μας οδηγήσει στο να το αποκτήσουμε. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ Η ΡΩΣΙΑ Ή Η ΚΙΝΑ, ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ! Από στρατιωτική άποψη, χωρίς την τεράστια δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία έχτισα σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου και τώρα την ανεβάζω σε ένα νέο, ακόμη υψηλότερο επίπεδο, το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν μια αποτελεσματική δύναμη ή αποτρεπτικός παράγοντας – Ούτε καν κοντά!

Το ξέρουν αυτό, και το ξέρω και εγώ. Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό δεν είναι απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος DJT».