Ένταση προκλήθηκε κατά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ σε εργοστάσιο της Ford στο Ντιτρόιτ, όταν εργαζόμενος τον αποκάλεσε με χαρακτηρισμό που παρέπεμπε στην υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αντέδρασε έντονα, απαντώντας με ύβρεις και χειρονομία.

Το επεισόδιο σημειώθηκε την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του Τραμπ στη γραμμή συναρμολόγησης του Ford F-150, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Detroit Economic Club. Καθώς περπατούσε στον χώρο, ακούστηκε εργαζόμενος να φωνάζει φράση που περιείχε τον χαρακτηρισμό «pedophile protector».

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, ο Τραμπ αντέδρασε άμεσα, φωνάζοντας «F*** you» προς τον εργαζόμενο και κάνοντας προσβλητική χειρονομία, προκαλώντας αναστάτωση στον χώρο.

President Trump flips off heckler while touring the Detroit Ford Plant. 😂 pic.twitter.com/NGpy0aozbm — Real America’s Voice (RAV) (@RealAmVoice) January 13, 2026

Η αναφορά του εργαζόμενου παρέπεμπε στις σχέσεις του Τραμπ με τον εκλιπόντα και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανήλικων κοριτσιών χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν. Ο Τραμπ έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι διέκοψε κάθε επαφή με τον Έπστιν, όταν εκείνος φέρεται να προσπάθησε να προσεγγίσει εργαζόμενους του προσωπικού του. Παρά τις διαψεύσεις, το ζήτημα συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις και δημόσιο διάλογο.