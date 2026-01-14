Η κινεζική εφαρμογή για κινητά «Είσαι νεκρός;», που σχεδιάστηκε για ανθρώπους που ζουν μόνοι και ειδοποιεί οικεία πρόσωπα όταν δεν υπάρχει δραστηριότητα για ημέρες, ανακοίνωσε ότι αλλάζει όνομα μετά την παγκόσμια επιτυχία της.

Η εφαρμογή, γνωστή στη μανδαρινική ως “Sileme” («είσαι νεκρός;»), κατέκτησε την πρώτη θέση στις πωλήσεις του App Store της Apple στην ηπειρωτική Κίνα την Κυριακή. Η επιτυχία αυτή προκάλεσε το ενδιαφέρον διεθνών μέσων ενημέρωσης, αλλά και του κινεζικού Τύπου.

Το Sileme επιτρέπει στους χρήστες να ορίζουν ένα άτομο που θα ειδοποιείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αν ο χρήστης δεν συνδεθεί για αρκετές ημέρες, αποστέλλεται αυτόματα ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο επιλεγμένο πρόσωπο.

Η ομάδα ανάπτυξης ανακοίνωσε στο Weibo ότι «έπειτα από ώριμη σκέψη (…) η εφαρμογή Sileme θα υιοθετήσει επισήμως στην επόμενη ενημέρωσή της το παγκόσμιο brand name Demumu».

Από την Κίνα στην παγκόσμια αγορά

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εφαρμογή γνώρισε «εκθετική ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο» μετά τη δημοσίευση σχετικού άρθρου στο BBC. Αναφορές για το Sileme έκαναν επίσης άλλα διεθνή μέσα, μεταξύ των οποίων και το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ομάδα εξήγησε ότι το Demumu ήταν ήδη το όνομα της διεθνούς εκδοχής, ενώ το «είσαι νεκρός;» χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά στην Κίνα. «Στο μέλλον το Demumu θα παραμείνει πιστό στην πρωταρχική του αποστολή: την εγγύηση της ασφάλειας όλων», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας πως στόχος είναι η διάδοση της τεχνογνωσίας αυτής παγκοσμίως, ώστε να στηριχθούν περισσότεροι άνθρωποι που ζουν μόνοι.

Αντιδράσεις χρηστών και κοινωνικό πλαίσιο

Το ιδιαίτερο όνομα της εφαρμογής έχει ήδη εμπνεύσει άλλες πλατφόρμες, όπως την κινεζική εφαρμογή παράδοσης γευμάτων “Eleme” («Πεινάς;»). Παράλληλα, αρκετοί χρήστες του διαδικτύου ζήτησαν να μην αλλάξει το αρχικό όνομα, ενώ άλλοι πρότειναν εναλλακτικές όπως «Είσαι ζωντανός;», «Είσαι online;» ή «Είσαι εκεί;».

«Ίσως κάποιοι συντηρητικοί δεν μπορούν να το δεχθούν», σχολίασε ένας χρήστης, «αλλά είναι χρήσιμο για λόγους ασφαλείας. Θα κάνει εμάς τους ανύπαντρους να νιώσουμε πιο άνετα».

Το 2024, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, οι άνθρωποι που ζούσαν μόνοι τους αντιστοιχούσαν στο ένα πέμπτο των νοικοκυριών στην Κίνα, έναντι 15% πριν από μία δεκαετία.