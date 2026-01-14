Σύμφωνα με δημοσίευμα του Kicker, ο Παναθηναϊκός εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ντένις Γκάιγκερ, με τον Γερμανό μέσο να καλείται το προσεχές διάστημα να αποφασίσει για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Όπως σημειώνεται, το ενδιαφέρον των «πρασίνων» είναι έντονο και έχει εκδηλωθεί παράλληλα με προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού. Μετά την καλοκαιρινή προσπάθεια της ΑΕΚ να τον αποκτήσει, στο προσκήνιο βρίσκεται πλέον ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επιχειρεί να τον εντάξει στο ρόστερ του.

Το Kicker προσθέτει ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επαφές ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Χόφενχαϊμ, στην οποία ανήκει ο παίκτης. Παρ’ όλα αυτά, ο ελληνικός σύλλογος δεν «παίζει» μόνος του: σημαντικό ενδιαφέρον καταγράφεται από τον Άγιαξ, αλλά και από συλλόγους της Γερμανίας.

Ο 27χρονος χαφ είναι προϊόν των ακαδημιών της Χόφενχαϊμ, με την οποία ξεκίνησε και την επαγγελματική του πορεία. Υπήρξε διεθνής με την U21 της Γερμανίας, ενώ τη φετινή σεζόν έχει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.