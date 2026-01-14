O πρόεδρος των εργαζομένων του ΣΕΦ, Κώστας Καββαδίας, φιλοξενήθηκε στο baskettalk με τον Νίκο Συρίγο και τον Γιώργο Κογκαλίδη και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου αποκαλύπτοντας ότι οι επισκέπτες του ιστορικού γηπέδου είναι ακάλυπτοι καθώς οι λίγοι πλέον εργαζόμενοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Η τελευταία ανακοίνωση που βγάλαμε είναι μια κραυγή αγωνίας των εργαζομένων ώστε να εισακουστούν επιτέλους από τις αρμόδιες αρχές και το υπουργείο. Δεν γκρεμίζεται η οροφή και πέφτει στα κεφάλια μας, δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος καθώς πρόσφατα το ΣΕΦ αδειοδοτήθηκε από τις αρμόδιες αρχές. Απλά οι εργαζόμενοι πλέον είμαστε τόσο λίγοι που δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις συμβατικές μας υποχρεώσεις για την ασφάλεια του κόσμου γενικότερα. Για παράδειγμα εάν πέσουν τρεις ασφάλειες φώτων, εγώ έχω ένα ηλεκτρολόγο πλέον για να αποκαταστήσει τη ζημιά. Δεν γίνεται άμεση αποκατάσταση διότι η έκταση είναι πολύ μεγάλη. Μπορεί να χρειαστεί ξυλουργός να απεγκλωβίσει ένας άνθρωπο από τουαλέτα, όπως έχει συμβεί. Εμείς πλέον δεν έχουμε ξυλουργό.

Δεν έχουμε πλέον ηλεκτρολόγο μηχανολόγο για ένα τόσο μεγάλο γήπεδο και είμαστε εκτεθειμένοι εάν συμβεί μια μεγάλη ζημιά.

Επίσης έχουμε πλέον μόνο έναν υδραυλικό όταν παλαιότερα για παράδειγμα είχαμε 12 ηλεκτρολόγους που έκαναν 24ωρη βάρδια. Οι γύφτοι μας κλέβουν σχάρες έξω από το γήπεδο και έπεσε μια κυρία σε μια τρύπα και πήγε στο δικαστήριο ο τεχνικός διευθυντής!

Δεν γίνεται να είμαστε όλοι για όλα και όταν χτύπα ξύλο γίνει κάτι σοβαρό να είναι υπόλογοι εργαζόμενοι χωρίς καν ειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς. Δεν έχω μηχανολόγο συντηρητή όταν έχουμε να ανάβουν καζάνια και το κάνει ο ψυκτικός!

Αναγκαζόμαστε επί καθημερινής βάσης να υπάρχει ένας διαθέσιμος τεχνίτης και να μη βγαίνουν οι άδειες, τα ρεπό, μια τυχόν ασθένεια.

Το δυστύχημα εδώ είναι ότι δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση από τον Υπουργό στην ανακοίνωσή μας 2 Δεκεμβρίου που προειδοποιούσαμε για τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν και όταν δύο μέρες μετά προέκυψε η αναβολή του αγώνα Ολυμπιακού-Φενέρμπαχτσε.

Αναγκαστήκαμε να επανέλθουμε γιατί οι ευθύνες πέφτουν πλέον σε ελάχιστους. Επίσης καθημερινά έρχονται σχολεία, μαθητές με τους δασκάλους τους να περιηγηθούν το χώρο τους. Εγώ δεν μπορώ να τους προσφέρω την ασφάλεια να το κάνουν. Νιώθω άσχημα πρώτα απ’ όλα ως γονέας.

Η κεντρική πύλη που είναι η μπάρα, φυλάσσεται από φύλακα δικό μας, η είσοδος όμως των αθλητών πλέον δεν φυλάσσεται από εμάς. Εκεί είναι και η είσοδος της προθέρμανσης πολλών παιδιών και εκεί δεν φυλάσσεται για αυτό και έχει κλείσει γιατί δεν έχει φύλαξη.

Η ευθύνη είναι βασικά της πολιτείας, της ΓΓΑ και του υπουργού αθλητισμού του κου Βρούτση. Είναι όλα επισφαλή γιατί δεν έχουμε πλέον το προσωπικό να προσφέρουμε την ασφάλεια που χρειάζεται.

Έχω το οργανόγραμμα του ΣΕΦ όπου έπρεπε να είναι 143 εργαζόμενοι και είναι 54. Το οργανόγραμμα προβλέπει 6 ηλεκτρολόγους και έχουμε 2 ο ένας με άδεια συνταξιοδότησης. 4 μηχανικοί δεν έχω κανέναν, 2 υδραυλικοί έχω 1. Και 2 μηχανολόγοι ηλεκτρολόγοι δεν έχω κανέναν!

Το ΟΑΚΑ πήρε 150.000.000 και καλό είναι που βγαίνουν και λένε για αύξηση της επιχορήγησης όπου τα 5.000.000 ευρώ έγιναν 13.700.000 μια αύξηση της τάξεως του 273%. Επίσης όμως από πέρυσι έλεγαν και 2.000.000 ευρώ στο ΣΕΦ. Δόθηκαν μια χρονιά και μετά κόπηκαν.

Κατά καιρούς συντάσσεται η διοίκηση με τους εργαζόμενους, τώρα είναι σε δύσκολη κατάσταση. Που θα είμαστε τον Ιούνιο, σε κοντέινερ ; Που θα είμαστε, θα έχουν βρεθεί τα χρήματα ; Δεν μπορούν να μας δώσουν πειστικές απαντήσεις στους εργαζόμενους.

Τώρα δεν ανήκει ακόμα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για αυτό έχουμε την ευθύνη εμείς.

Οι επαφές των εργαζομένων με την ΚΑΕ ήταν πάντα να τους εξυπηρετούμε. Τώρα δεν μπορούμε πλέον σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Ο Ολυμπιακός είναι ενοικιαστής, εμείς έχουμε ακόμα την ευθύνη αλλά δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε λόγο έλλειψης προσωπικού. Ισως θα έπρεπε και οι ίδιοι να έχουν σηκώσει το θέμα.

Δεν είναι μόνο η αρένα, είναι όλο το κέλυφος, στάζει σε πολλά σημεία και έχει θέματα.

Είμαστε σε καθεστώς ανασφάλειας και για αυτό κάνουμε και αυτό τον αγώνα, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους εργαζόμενους να είναι ακάλυπτοι».