Το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας εξασφάλισαν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, οι οποίοι θα διεκδικήσουν τη θέση τους στον τελικό.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Ολυμπιακού στο Φάληρο, ενώ ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 τον Άρη στο ΟΑΚΑ, με χατ τρικ του Μπακασέτα.

Σε αντίθεση με τα Play Off και τα προημιτελικά, οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν σε διπλά παιχνίδια. Το πρώτο ματς θα φιλοξενηθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού στις 2, 3 ή 4 Φεβρουαρίου, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Τούμπα στις 10, 11 ή 12 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 25 Απριλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.