Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΦΗ, ο οποίος επικράτησε 1-0 της ΑΕΚ στην OPAP Arena και πανηγύρισε την πρόκριση στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η ομάδα της Κρήτης εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές της και πήρε ένα ιστορικό αποτέλεσμα σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες της χώρας.

Στην ημιτελική φάση, ο ΟΦΗ θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Λεβαδειακό, ο οποίος νωρίτερα είχε επικρατήσει 2-0 της Κηφισιάς και έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε το εισιτήριο για την τετράδα της διοργάνωσης.

Ο πρώτος ημιτελικός είναι προγραμματισμένος για τις 3 ή 4 Φεβρουαρίου στο Παγκρήτιο Στάδιο, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα στο «Λάμπρος Κατσώνης».