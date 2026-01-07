Η αυλαία της φάσης των playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson έπεσε το απόγευμα της Τετάρτης (7/1), με τον ΟΦΗ να επικρατεί 2-0 του Αστέρα AKTOR στο Παγκρήτιο Στάδιο και να εξασφαλίζει το τελευταίο εισιτήριο για τους «8» της διοργάνωσης.

Είχαν προηγηθεί, την Τρίτη (6/1), οι προκρίσεις του Άρη, ο οποίος νίκησε 2-0 τον Παναιτωλικό, της Κηφισιάς που πέρασε από τον Βόλο με 1-0, αλλά και του ΠΑΟΚ, ο οποίος χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να αποκλείσει τον Ατρόμητο με 5-4.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω αναμετρήσεων, προέκυψε το πλήρες πρόγραμμα των προημιτελικών, τα οποία θα διεξαχθούν σε μονά παιχνίδια την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.

Προημιτελικοί – Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

Λεβαδειακός – Κηφισιά (15:00)

ΑΕΚ – ΟΦΗ (17:00)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (18:30)

Παναθηναϊκός – Άρης (20:30)

Όλες οι αναμετρήσεις είναι νοκ άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια, η πρόκριση θα κριθεί απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.

Ημιτελικοί

Οι πρώτοι αγώνες των ημιτελικών έχουν οριστεί για το διάστημα 3 έως 5 Φεβρουαρίου, ενώ οι επαναληπτικοί θα διεξαχθούν από 10 έως 12 Φεβρουαρίου. Σε αυτή τη φάση, σε περίπτωση συνολικής ισοπαλίας, προβλέπεται και παράταση.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

Νικητής Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ vs Νικητής Παναθηναϊκός – Άρης

Νικητής Λεβαδειακός – Κηφισιά vs Νικητής ΑΕΚ – ΟΦΗ

Τελικός

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson είναι προγραμματισμένος για τις 25 Απριλίου 2026, με έδρα το ΟΑΚΑ.