Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Άρη το βράδυ της Τρίτης (14/01, 20:30) στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά μέσα από ένα παιχνίδι χωρίς περιθώρια διόρθωσης.

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, έγινε γνωστή η ενδεκάδα των «πρασίνων», με τον Ράφα Μπενίτεθ να προχωρά σε επιλογές που προκαλούν ενδιαφέρον. Ο Ισπανός τεχνικός παρατάσσει την ομάδα του σε σχηματισμό που παραπέμπει σε 4-4-2, διαφοροποιώντας τη συνήθη αγωνιστική προσέγγιση.

Στην αριστερή πλευρά κινούνται οι Κώτσιρας και Μπόκος, ενώ ο Σβιντέρσκι αγωνίζεται ως δεύτερος επιθετικός, έχοντας ρόλο στήριξης πίσω από τον Τεττέη στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Μπόκος, Παντελίδης, Σβιντέρσκι, Τεττέη.