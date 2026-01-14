Παναθηναϊκός-Άρης απόψε στο ΟΑΚΑ, με φόντο τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Μία κόντρα με μικρή αλλά… γεμάτη προϊστορία στον θεσμό.

Απόψε είναι μόλις η πέμπτη φορά που οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν για την διοργάνωση. Ένας κύκλος αγώνων στον οποίο ξεχωρίζουν φυσικά οι δύο τελικοί, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί σε ΟΑΚΑ (2010) και Βόλο (2024) με 1-0.

Προτούν, όμως, διεκδικήσουν το τρόπαιο, οι δύο ομάδες είχαν κοντραριστεί άλλες δύο φορές για το Κύπελλο και πιο συγκεκριμένα προς τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και αρχές του ’00, έχοντας από μία πρόκριση. Και εκείνη του Άρη ίσως χαρακτηρίζεται ως… οιωνός.

Το ημερολόγιο έδειχνε 13 Ιανουαρίου του 2000, όταν οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στο τότε Χαριλάου για τον 2ο γύρο του θεσμού, σε μονό παιχνίδι. Οπως και απόψε δηλαδή. Οι Θεσσαλονικείς προκρίθηκαν στα πέναλτι με 4-2, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας που διαμορφώθηκε με τα γκολ των Γιώργου Καραγκούνη και Πάολο Αντριόλι. Το πέναλτι που είχε σφραγίσει τότε την πρόκριση, είχε εκτελέσει ο Άκης Μάντζιος, που μετέπειτα διετέλεσεν προπονητής του Άρη και είχε συμπαίκτη -μεταξύ άλλων- τον νυν προπονητή του Λεβαδειακού, Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος είχε εκτελεύσει εύστοχα το πρώτο πέναλτι των «κιτρινόμαυρων».