είδε τους παίκτες του να εκτελούν στο ακέραιο όλες τις εντολές που τους έδωσε, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει στη νίκη-πρόκριση επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης»:

«Ήταν ένα παιχνίδι που το κερδίσαμε από το πνεύμα και την αυτοπεποίθηση της ομάδας, από το μυαλό των παικτών που το διαχειρίστηκαν άψογα. Σκόραραν δύο γρήγορα γκολ, διαχειρίστηκαν το προβάδισμα, είχαν μεγάλες ευκαιρίες στο transition, ενώ ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες μόνο στα τελευταία πέντε λεπτά», ανέφερε στο ξεκίνημα της τοποθέτησής του ο Ρουμάνος τεχνικός και πρόσθεσε: «Όλοι οι παίκτες, τη δεδομένη στιγμή, έχουν μια τρομερή χημεία, τρομερή ενότητα, τα δίνουν όλα στο χορτάρι.

Όποια απουσία και δυσκολία μας επηρεάζει, μπορούμε να την καλύψουμε, από τραυματισμούς μέχρι την ίωση που μας ταλαιπώρησε σήμερα. Αυτά τα παιχνίδια σίγουρα δίνουν μεγάλη αυτοπεποίθηση για να συνεχίσεις αυτό που κάνεις.

Περάσαμε μέσα από ένα πάρα πολύ δύσκολο καλεντάρι, έχουμε το πιο απαιτητικό πρόγραμμα από κάθε αντίπαλο και όμως η ομάδα δείχνει ότι δεν τα παρατάει ποτέ και παλεύει πάντα. Αυτή η νοοτροπία μας χαρακτηρίζει».