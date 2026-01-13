Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην Αθήνα από το βράδυ της Τρίτης, όπου θα δώσει τη νοκ άουτ αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν από δύο εβδομάδες, όταν ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετρούσε πολλές απουσίες στις προπονήσεις, αυτή τη στιγμή τα προβλήματα έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο.

Εκτός προπονήσεων παραμένουν μόνο οι Λούκα Ιβανούσετς και Γίρι Παβλένκα, με τον πρώτο να αντιμετωπίζει φλεγμονή σε δάκτυλο του ποδιού και τον δεύτερο να βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης μετά το χτύπημα που υπέστη στο τελευταίο παιχνίδι του 2025 απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Την ίδια ώρα, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ επέλεξε μια ιδιαίτερα λιτή ενημέρωση ενόψει του αγώνα, εκδίδοντας ένα εξαιρετικά σύντομο δελτίο Τύπου για την τελευταία προπόνηση.

Σε μόλις 26 λέξεις, οι άνθρωποι του συλλόγου περιορίστηκαν στα απολύτως απαραίτητα για την προπόνηση της Τρίτης το πρωί, σημειώνοντας ότι αυτή επικεντρώθηκε στην τακτική προσέγγιση του αγώνα, στις στατικές φάσεις, ενώ Παβλένκα και Ιβανούσετς ακολούθησαν θεραπεία.