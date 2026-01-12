Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, οι επαφές μεταξύ ΠΑΟΚ και Ζενίτ βαδίζουν προς θετική κατάληξη, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να έχει ήδη συμφωνήσει σε βασικούς όρους με τον Ντρκούσιτς για συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. Το μόνο ανοιχτό μέτωπο αφορά τις συνομιλίες με τη Ζενίτ, οι οποίες αναμένεται να καθορίσουν την τελική έκβαση της μεταγραφής.

Τα δημοσιεύματα στη Ρωσία εμφανίζονται αισιόδοξα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, με το ποσό της ρήτρας αποδέσμευσης να υπολογίζεται λίγο πάνω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Παρά το συμβόλαιο του Ντρκούσιτς που διαρκεί έως το καλοκαίρι του 2027, φαίνεται ότι υπάρχει κοινή διάθεση για πρόωρο «διαζύγιο».

Καθοριστικό ρόλο παίζει η επιθυμία του ποδοσφαιριστή να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό προσκήνιο και να αγωνιστεί ξανά σε διοργανώσεις UEFA, κάτι που ο ΠΑΟΚ μπορεί να του προσφέρει. Παράλληλα, η Ζενίτ προχωρά σε αναδιάρθρωση του ρόστερ της και πρέπει να διαχειριστεί περιορισμούς στον αριθμό ξένων παικτών, γεγονός που διευκολύνει την αποχώρηση.