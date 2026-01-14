Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της RealPolls για λογαριασμό του Protagon, την πρώτη για το 2026. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Ιανουαρίου, μετά τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, σε δείγμα 1.894 ατόμων.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 24,4%, σημειώνοντας άνοδο άνω της μίας μονάδας σε σχέση με τον Δεκέμβριο. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοσή της από τον περασμένο Ιούνιο, όταν είχε φτάσει στο 27%.

Πρόθεση ψήφου και πρόβλεψη αποτελέσματος

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, το κυβερνών κόμμα φθάνει στο 28,7%, καταγράφοντας οριακή άνοδο από τον προηγούμενο μήνα. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει εκείνο των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2024 (28,31%), αλλά παραμένει χαμηλότερο από τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του 2023.

Τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στην πρόβλεψη αποτελέσματος, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου εμφανίζεται δεύτερο, με 9,2% και 13,6% αντίστοιχα. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ακολουθεί τρίτο, με 7,8% και 10,3%, σημειώνοντας αισθητή πτώση σε σχέση με τον Δεκέμβριο (9,4% και 12,5%).

Νέα Δημοκρατία: 28,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,3%

ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ: 10,3%

ΚΚΕ: 7,7%

Ελληνική Λύση: 9%

Πλεύση Ελευθερίας: 13,6%

Νίκη: 0,8%

Νέα Αριστερά: 1,6%

Σπαρτιάτες: 0,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,2%

Φωνή Λογικής: 4,3%

ΜέΡΑ25: 4,5%

Άλλο κόμμα: 12,2%

Η προσδοκία για κάτι νέο

Στο ερώτημα ποιος μπορεί να αλλάξει την πορεία της χώρας, οι περισσότεροι πολίτες εκφράζουν προτίμηση προς την ιδέα ενός νέου πολιτικού φορέα. Η σημερινή κυβέρνηση συγκεντρώνει χαμηλή εμπιστοσύνη ως δύναμη αλλαγής, ενώ μικρότερη απήχηση καταγράφουν η αξιωματική αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα.

Ρήγμα εμπιστοσύνης με το πολιτικό σύστημα

Η έρευνα αναδεικνύει έντονη δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Μόλις ένας στους τρεις πολίτες δηλώνει ότι το εμπιστεύεται, ενώ τα δύο τρίτα εκφράζουν ανοιχτή καχυποψία. Η τάση αυτή δεν περιορίζεται σε κυβερνητικές επιλογές, αλλά αφορά συνολικά τη λειτουργία της πολιτικής ζωής.

Η απήχηση Τσίπρα και Καρυστιανού

Όσον αφορά την πιθανότητα ψήφου σε κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, οκτώ στους δέκα απαντούν αρνητικά (67,9% «σίγουρα όχι» και 12,3% «μάλλον όχι»). Το ποσοστό θετικής πρόθεσης περιορίζεται στο 16% (4,6% «σίγουρα ναι» και 11,4% «μάλλον ναι»), μειωμένο από το 21,7% του Δεκεμβρίου.

Για τη Μαρία Καρυστιανού, δύο στους τρεις δηλώνουν αρνητικοί (52% «σίγουρα όχι» και 14,1% «μάλλον όχι»), ενώ ένας στους τέσσερις απαντά θετικά (9,3% «σίγουρα ναι» και 18,3% «μάλλον ναι»). Η Καρυστιανού προηγείται στην προτίμηση για την πρωθυπουργία τόσο έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα.