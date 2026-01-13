Ισχυρή σεισμική δραστηριότητα καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη βόρεια πλευρά της Σμύρνης, με επίκεντρο τη Γραμμή Ρήγματος Γκιουζέλχισαρ στην περιοχή Αλίαγα, σύμφωνα με τον διευθυντή του Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογής Σεισμών του Πανεπιστημίου Dokuz Eylül (DEÜ), καθηγητή Χασάν Σεζμπιλίρ.

Όπως δήλωσε ο καθηγητής στο T24, μέσα σε πέντε ημέρες σημειώθηκαν σχεδόν δέκα σεισμοί στην περιοχή, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει σεισμό έως και 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο Σεζμπιλίρ, που είναι επίσης μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Σεισμών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), ανέφερε ότι η σεισμική δραστηριότητα στη Σινδίργη του Μπαλικεσίρ, η οποία ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου, παρουσιάζει πλέον ύφεση.

Αναφερόμενος στη δραστηριότητα στη Γραμμή Ρήγματος Γκιουζέλχισαρ, εξήγησε: “Το ρήγμα έχει μήκος περίπου 25 χιλιομέτρων και μπορεί να προκαλέσει σεισμό έως 6,7 βαθμών. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιήσαμε μελέτες που αποκάλυψαν ότι το ρήγμα είναι πιο ενεργό από ό,τι θεωρούσαμε. Τα ευρήματα δείχνουν πως πρόκειται για ενεργό ρήγμα, κάτι που καθιστά τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή ιδιαίτερα σημαντική. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί σχεδόν δέκα σεισμοί, με τον ισχυρότερο να φτάνει τους 3,8 βαθμούς.”

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σεισμοί εντοπίζονται κυρίως στο κεντρικό τμήμα του ρήγματος και η εξέλιξή τους παρακολουθείται στενά τόσο από την AFAD όσο και από πανεπιστημιακές ομάδες.

«Το ρήγμα δεν έχει δώσει μεγάλο σεισμό εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια»

Ο Σεζμπιλίρ υπενθύμισε ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες ανασκαφές και έρευνες σε διάφορα σημεία του ρήγματος. “Το ρήγμα έχει προκαλέσει τρεις μεγάλους σεισμούς τα τελευταία 10.000 χρόνια, με τον τελευταίο να έχει σημειωθεί το 105 μ.Χ. Επομένως, έχουμε να κάνουμε με ένα ρήγμα που δεν έχει δώσει ισχυρό σεισμό εδώ και περίπου 2.000 χρόνια. Μπορούμε να πούμε ότι η επικινδυνότητά του παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Οι τρέχουσες μικρές δονήσεις μπορεί να αποτελούν προσεισμούς, αλλά είναι πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα.”

Καταλήγοντας, ο καθηγητής προειδοποίησε ότι ένα ενδεχόμενο σπάσιμο του ρήγματος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές τοπικές ζημιές στην περιοχή της Αλίαγα.