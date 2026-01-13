Ηνωμένες Πολιτείες κατήγγειλαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τη χρήση του βαλλιστικού πυραύλου τελευταίας γενιάς «Ορέσνικ» από τη Ρωσία στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο για μια «επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση» του πολέμου.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Τάμι Μπρους, δήλωσε ότι «χάρη στην ηγεσία του προέδρου Τραμπ, βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία από την έναρξη του πολέμου». Ωστόσο, όπως σημείωσε, η Ρωσία εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στην Ουκρανία, μεταξύ αυτών και την εκτόξευση του πυραύλου Ορέσνικ, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να φέρει πυρηνική κεφαλή και έπληξε περιοχή κοντά στα σύνορα με την Πολωνία και το ΝΑΤΟ.

«Αυτό συνιστά μια νέα, επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση, την ώρα που οι ΗΠΑ συνεργάζονται με το Κίεβο, με άλλους εταίρους και με τη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος μέσω διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε η Μπρους.

Σύμφωνα με την Αμερικανίδα διπλωμάτη, «οι δύο πλευρές θα έπρεπε να αναζητήσουν δρόμους για την αποκλιμάκωση, όμως οι ενέργειες της Ρωσίας απειλούν με επέκταση και επίταση του πολέμου». Κατηγόρησε επίσης τη Μόσχα ότι «γελοιοποιεί την υπόθεση της ειρήνης».

Αντιδράσεις από Βρετανία και άλλα μέλη του Συμβουλίου

Ο πρεσβευτής της Βρετανίας στον ΟΗΕ, Τζέιμς Καριούκι, χαρακτήρισε το ρωσικό πλήγμα κοντά στα σύνορα της Πολωνίας «επικίνδυνο» και προειδοποίησε ότι απειλεί την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια, αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρής κλιμάκωσης και λάθους υπολογισμού.

«Η Ουκρανία θα επιβιώσει από αυτή τη νέα επίθεση, όπως και από πολλές άλλες προηγουμένως. Και αν ο πρόεδρος Πούτιν πιστεύει ότι αυτή η βία θα αποθαρρύνει τους συμμάχους της Ουκρανίας, κάνει λάθος», τόνισε ο Βρετανός διπλωμάτης.

Πολλά ακόμη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας καταδίκασαν τις ρωσικές επιθέσεις, που άφησαν χωρίς θέρμανση χιλιάδες κατοίκους του Κιέβου. Η πρέσβειρα της Λετονίας, Σανίτα Παβλούτα-Ντελάντ, έκανε λόγο για «βάρβαρες» επιθέσεις μέσα στον δριμύ χειμώνα.