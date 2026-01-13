Έκτακτους ανασχεδιασμούς και στην κομματική δραστηριότητα και δεύτερες σκέψεις εντός της ΝΔ προκαλούν οι εξελίξεις στο αγροτικό μέτωπο. Το περιβάλλον ανοιχτής σύγκρουσης που διαμορφώνεται μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών «σπρώχνει» παρακάτω χρονικά την προσυνεδριακή δραστηριότητα.

Για την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σάββατο 7 Ιανουαρίου. Αν και δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα από το κόμμα, υπήρχε πυρετώδης προετοιμασία για την πραγματοποίηση στο Βελλίδειο του πρώτου «γαλάζιου» προσυνεδρίου, ενόψει του συνεδρίου που θα γίνει στις 15-17 Μαΐου στην Αθήνα.

Από τη Θεσσαλονίκη επρόκειτο να αναδειχθεί κυρίως η ατζέντα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας αλλά είναι σαφές ότι το αγροτικό μέτωπο ρίχνει βαριά σκιά. Και τελικά ανατρέπει και τον κυβερνητικό και τον κομματικό προγραμματισμό.

Πληροφορίες λένε ότι η Θεσσαλονίκη αναμένεται να είναι τελικά ο τελευταίος – και όχι ο πρώτος – σταθμός της προσυνεδριακής δραστικότητας.

Ολα δείχνουν ότι τα προσυνέδρια θα ανοίξουν τελικά το νωρίτερο στο τέλος του μήνα, ίσως και στις αρχές του Φεβρουαρίου.