Στο πλαίσιο του AnesTea The Podcast powered by TA NEA, ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος είχε καλεσμένο τον Στέλιο Ρόκκο, ένα καλλιτέχνη με τεράστια πορεία και φυσικά μέσα στα τόσα σοβαρά ζητήματα που συζήτησαν, όπως για τα δύσκολα οικογενειακά ζητήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, δεν μπορούσαν να μην συζητήσουν και για την δυσκολία και τον ανταγωνισμό του χώρου του θεάματος.

Στη ερώτηση αν έχει δεχθεί πισώπλατες μαχαιριές απάντησε:

“ Πολλά πολλά. Ειδικά στη δουλειά που ζούμε αυτό που κάνουμε είναι αυτό είναι.” Μάλιστα συμπλήρωσε “Σε προσωπικό επίπεδο βέβαια. Όχι την καριέρα που μπορεί και ούτε καν να μπορούν να την αγγίξουν γιατί είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Δηλαδή δεν μπορείς να σταματήσεις την καριέρα του Ρόκκου. Εκτός ρε παιδί μου να του φορτώσει καμιά λάσπη.”

Mε αφορμή αυτή τη συζήτηση, αποκάλυψε:

“Θα σου πω τώρα. Πρώτη φορά το λέω και δεν ξέρω γιατί μου βγαίνει να το πω τώρα. Κάποια στιγμή κάναμε ένα σκετς με τον Τάκη το Ζαχαράτου όταν ήμασταν με τον Βασίλη Καρρά. Στο ‘Eναστροn. Νομίζω ναι. Νομίζω δεν θυμάμαι τα μαγαζιά τώρα έχω μπερδευτεί. Είναι τόσα πολλά. Λοιπόν και έκανε την Στάη ο Τάκης και μου έκανε συνέντευξη. Τότε είχε βγει το CD “Η Γυναίκα Μέσα Μου” είχα ένα κόνσεπτ με γυναικεία τραγούδια τα οποία τα είχα κάνει επανεκτέλεση. Της Βίσση, της Γαρμπή, της Ελένης Δήμου, της Κανέλλίδου. Είχε βγει το “Σώσε Με”, τότε επιτυχία και το “Μέσ’τα Δυο Της Μάτια” είχε ξεχωρίσει από αυτό το CD. Και μέσα σε αυτό υπήρχε ένα κείμενο ρε παιδί μου, που εγώ έλεγα απαντώντας στη Στάη γιατί μου έλεγε η γυναίκα μέσα σας τώρα ξέρεις, μου έκανε ο Τάκης. Και έλεγα ο άντρας είναι αυτός που τον δοκίμασε και δεν του άρεσε και ήταν τίτλος σε πάρα πολλά κουτσομπολίστικα αυτό ότι και είχα φάει το κράξιμο της αρκούδας.”

Ενώ τέλος όταν με βάση αυτή τη συζήτηση, ο Ανέστης ρώτησε τον Στέλιο Ρόκκο αν έχει πειραματιστεί ποτέ, εκείνος απάντησε αρνητικά.

Το παράπονο μάλιστα του Στέλιου Ρόκκου ήταν ότι δεν ανέφεραν ποτέ ότι ήταν σκετς, αλλά παρόλα αυτά δεν πήρε ποτέ κάποιο τηλέφωνο.

Ακόμη, στην ερώτηση αν τον ενδιέφερε τι έλεγε ο κόσμος παραδέχθηκε πως τα τελευταια 10 χρόνια ηρέμησε στο συγκεκριμένο κομμάτι, ενώ πριν στεναχωριόταν αναφέροντας χαρακτηριστικά:

“Κoίταξε, επειδή ήμουν μεγαλωμένος σε χωριό, δηλαδή σε ένα χωριό πολύ μικρό, έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο τι λέει ο κόσμος γύρω μου. Κατάλαβες γιατί έτσι σε είχαν μάθει από μικρά Τι θα πει ο κόσμος ήταν της μαμάς. Η κουβέντα ήταν πολύ συχνή αυτή τι θα πει; Ενώ στην Αθήνα ήταν τόσο πολύ γιατί είσαι και άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Αλλά στο χωριό είμαστε γνωστοί μεταξύ γνωστών. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν υποσυνείδητα με επηρέαζε πάρα πολύ και όλοι μου έλεγαν όλοι ξεκόλλα, δεν ξέρεις, μην τα δίνεις σημασία αυτά, αλλά με το χρόνο βρήκα την. Βρήκα την ηρεμία που χρειάζεται όλο αυτό να το διαχειριστείς και να πεις αδερφέ, αυτό είναι μέρος του.”