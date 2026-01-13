Ο Στέλιος Ρόκκος, σε μια από τις περιορισμένες εμφανίσεις του, μίλησε για όλα στο AnesTea The Podcast powered by TA NEA. O ίδιος μάλιστα με αφορμή μια δήλωση που είχε κάνει παλαιότερα και του υπενθύμισε ο Ανέστης ανέφερε:

“Είχα δει σε μια συνέντευξη σου. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η δήλωση ότι έχεις τη μεζούρα στη ζωή. Δηλαδή είσαι 50, Ε, θα ζήσεις μέχρι 80. Μου έμεινε τόσο. Ξέρεις πόσο μου έχει μείνει.” του είπε χαρακτηριστικά ο Ανέστης και εκείνος απάντησε:

“Ένας απλός άνθρωπος του χωριού μου; Μου έκανε αυτό το μάθημα και είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Σαν έναν άνθρωπο που τον ξέρω από παιδί, όταν του έλεγα ότι θέλω να πάρω μια δεύτερη μηχανή γιατί με αυτή τη μηχανή δεν μπορώ να τα κάνω όλα αυτά που κάνω, μου λέει να πάρεις. Και του λέω κάτσε ρε απλά με τα δικά μου τα λεφτά να πάρω, δώσε, όχι να πάρεις. Μου λέει πόσο χρονών είσαι. Μου βγάζει. Ξέρω γω, ξέρω γω. Είσαι 58 χρονών. Ναι, τόσο μου λέει. Οι άντρες μέχρι τα 70 75. Μου λέει είναι. Όχι ότι ζούνε, αλλά είναι ενεργοί ρε παιδί μου. Λέω ναι. Τόσο έμεινε, μου λέει.”

Aκόμα συμπλήρωσε: “Είναι μακάβριο γι αυτούς που, που, που δεν αρπάζουν τη ζωή απ τα μαλλιά. Για αυτούς είναι μακάβριο και θα ρθει η στιγμή. Κατάλαβες; Για μένα δεν είναι. Γιατί όσο αντέχουν τα πόδια μου κι όσο αντέχει το κορμί και η ψυχή μου. Αυτό έλεγα σε ένα γιατρό τις προάλλες. Γιατί η ψυχή δεν γερνάει μαζί με το κορμί να τελειώνουμε. Και είναι τόσο ζωντανή. Γιατί να μη γερνάει κι αυτή ταυτόχρονα; Να γερνάει; Γιατί για μένα είναι λάθος που δε γερνάει αυτή η ενέργεια. Εγώ δηλαδή δεν ξυπνάω το πρωί, ας πούμε φτιάχνω τον πρώτο μου καφέ και δεν υπάρχει πρωί που δεν το σκέφτομαι αυτό. Γιατί να νιώθω τόσο ζωντανός και να μη συμβαδίζει η ενέργεια που έχω μέσα μου, η ψυχή μου και με το κορμί μου; Όχι ότι νιώθω κάποιο, αλλά καμία σχέση.”

Tέλος, αποκάλυψε πως όταν η Λελέ, η γυναίκα του του λέει να πάνε να κάνουν κανένα botox εκείνος αρνείται καθώς “αφού φτιάχνει το ένα, χαλάει το άλλο“ , ενώ όταν ερωτήθηκε για το αν θεωρεί πως είναι καλός πατέρας ο ίδιος απάντησε αφιλτράριστα όχι:

“Με τον τρόπο που ζω και ζω και ειδικά όταν ήταν, είχαν την ανάγκη του πατέρα.”

Ο ίδιος όμως είπε πως είναι κάτι που προσπαθεί να διορθώσει, μάλιστα δεν χρειάστηκε να του το πουν τα παιδιά του, αλλά το κατάλαβε ο ίδιος.