Αποκλεισμούς στα τελωνεία του Προμαχώνα, των Ευζώνων και της Νίκης πραγματοποιούν από σήμερα οι παραγωγοί, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Οι ενέργειες αυτές αποτελούν συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν στις πρόσφατες γενικές συνελεύσεις τους, όπου οι αγρότες επιβεβαίωσαν τη στάση τους να μην προσέλθουν σήμερα σε διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Στις Σέρρες, οι παραγωγοί προχώρησαν από τις 12:30 στον αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, για όλα τα οχήματα – φορτηγά και Ι.Χ. Όπως αποφασίστηκε, ο αποκλεισμός θα διαρκέσει τουλάχιστον 24 ώρες, ενώ η επανέναρξη της κυκλοφορίας θα καθοριστεί σε νέα συνέλευση.

Αντίστοιχα, οι παραγωγοί στους Ευζώνους προχωρούν σε αποκλεισμό του τελωνείου από τις 12:00 έως τις 16:00 και εκ νέου από τις 19:00 έως τα μεσάνυχτα. Το μέτρο αφορά και τις δύο κατευθύνσεις, για όλα τα οχήματα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Στη Νίκη Φλώρινας, οι παραγωγοί αποφάσισαν τετράωρο αποκλεισμό από τις 19:00, που αφορά όλα τα φορτηγά. Επιπλέον, από τις 20:00 έως τις 22:00 θα απαγορεύεται και η διέλευση των Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι παραγωγοί αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σήμερα σε αποκλεισμό, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών και για λόγους ασφάλειας. Το θερμόμετρο τις νυχτερινές ώρες πέφτει έως και στους -13 βαθμούς Κελσίου, ενώ το μπλόκο παραμένει στημένο περίπου 500 μέτρα πριν από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα με τη Βουλγαρία.