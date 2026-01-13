Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και μόνο λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα νότια το πρωί θα φτάνουν τα 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Άνοδος της θερμοκρασίας […]