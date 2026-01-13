Έφυγε από τη ζωή η γνωστή τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη, η οποία υπήρξε η πρώτη ερμηνεύτρια που συνεργάστηκε με τον συνθέτη Θάνο Μικρούτσικο.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή μέσω Facebook η τραγουδίστρια Σου Κύρκου, καθώς και ο δημοσιογράφος Ανδρέας Κουβελογιάννης, ενημερώνοντας ότι η Βάσω Μεσσηνέζη πέθανε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.

«Σήμερα έφυγε δυστυχώς ένα υπέροχο κορίτσι με υπέροχη φωνή, καλό ταξίδι Βασούλα μου», έγραψε συγκινημένη η Σου Κύρκου στην ανάρτησή της.

Ο Ανδρέας Κουβελογιάννης σημείωσε: «Δεν είναι δυνατόν. Έφυγε πριν λίγο η Βάσω Μεσσηνέζη. Ένα χρυσό κορίτσι που ομόρφαινε τον κόσμο του τραγουδιού από την παλαιότερη εποχή, όταν υπήρχε τραγούδι. Μια αγνή φωνή και πάντα αξιοπρεπής, με φιλική διάθεση».

Συμπλήρωσε ακόμη: «Λίγοι θα καταλάβουν αυτά που γράφω, αλλά τίποτα δεν αλλάζει. Αυτή η ψεύτικη ζωή μας και ας το σκεφτούμε. Άλλη φορά θα μπορέσω να γράψω περισσότερα για την αγαπημένη μας Βασούλα».

Από το προφίλ της ίδιας της τραγουδίστριας, η κόρη της ανήρτησε ένα συγκινητικό μήνυμα, ενημερώνοντας για τον θάνατό της και τις λεπτομέρειες της κηδείας. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, στις 12:45, στη Νίκαια.

«Με πολύ μεγάλη θλίψη, σας ενημερώνω ότι το αγαπημένο μας κοριτσάκι, η Βασούλα μας, δεν θα γυρίσει πίσω… Την πήρε ο Θεούλης στην αγκαλιά των αγγέλων… Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στη μικρή εκκλησία στη Θηβών και Πέτρου Ράλλη και η ταφή στο 3ο κοιμητήριο Νίκαιας την Παρασκευή 16/01 στις 12:45. Όποιος από εσάς θέλει, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου. Η κόρη της», ανέφερε η ανάρτηση.

Η πορεία της Βάσως Μεσσηνέζη

Η Βάσω Μεσσηνέζη υπήρξε η πρώτη τραγουδίστρια του Θάνου Μικρούτσικου, ερμηνεύοντας το 1969 το τραγούδι «Ένα σπιτάκι» σε στίχους Κώστα Καρυωτάκη.

Στη συνέχεια κυκλοφόρησε αρκετούς προσωπικούς δίσκους και singles, όπως τα «Καλώς ή Κακώς» και «Και Χαιρετισμούς σε Κανένα». Αν και ξεκίνησε με έντεχνα ακούσματα, η καριέρα της εξελίχθηκε στο λαϊκό τραγούδι, όπου καθιερώθηκε με συμμετοχές σε σχήματα και δισκογραφικές δουλειές.

Παρέμεινε ενεργή καλλιτεχνικά μέχρι πρόσφατα, με νέα τραγούδια όπως τα «Μέτρα τα λάθη», «Τα θες δικά σου» και «Ακάλυπτη επιταγή», που κυκλοφόρησαν στα τέλη του 2024.

Είχε επίσης συμμετάσχει σε κομμάτια όπως «Θα πεις και αλήθεια», «Αν μετανιώσεις» και «Πρώτη φορά γιορτάζω», αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.