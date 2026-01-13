Πρεμιέρα για τον δανεισμό του Ελληνικού Δημοσίου από τις αγορές το 2026 πραγματοποιείται σήμερα, με την κοινοπρακτική έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ως κοινοί ανάδοχοι της έκδοσης (joint lead managers) έχουν οριστεί οι BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan και Morgan Stanley. Πρόκειται για την πρώτη ομολογιακή έκδοση του έτους.

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει σήμερα, οπότε θα καθοριστεί και η τελική τιμολόγηση του νέου τίτλου. Χθες, στη δευτερογενή αγορά (ΗΔΑΤ), η απόδοση του 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,35%, με το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου (2,80%) να περιορίζεται στις 55 μονάδες βάσης.

Η έκθεση της JP Morgan για τα ελληνικά ομόλογα

Η πρώτη έξοδος της Ελλάδας στις αγορές συμπίπτει με τη δημοσίευση δυσμενούς έκθεσης της JP Morgan για τα ελληνικά ομόλογα. Η αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι οι ελληνικοί τίτλοι έχουν ήδη «συγκλίνει» σημαντικά και ότι οι αποδόσεις τους έχουν προεξοφλήσει μεγάλο μέρος των βελτιώσεων στην οικονομία.

Όπως σημειώνει, τα ελληνικά ομόλογα έχουν περάσει τον κρίσιμο «έλεγχο σύγκλισης» (convergence test), γεγονός που σημαίνει πως τα spreads τους σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές έχουν ενσωματώσει τις θετικές εξελίξεις των τελευταίων ετών. Ως εκ τούτου, το περιθώριο περαιτέρω μείωσης των αποδόσεων θεωρείται περιορισμένο, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Στην πρόσφατη ανάλυσή της, η JP Morgan συστήνει στους επενδυτές να ρευστοποιήσουν μέρος των κερδών τους στα ελληνικά ομόλογα, καθώς η πιθανότητα για νέα σημαντική συστολή των spreads εμφανίζεται μειωμένη.

Θετική μακροοικονομική εικόνα για την Ελλάδα

Παρά το πιο «ουδέτερο» trading σήμα, η JP Morgan διατηρεί θετική στάση για την ελληνική οικονομία συνολικά. Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς overweight στις επενδυτικές στρατηγικές της τράπεζας, λόγω των ισχυρών μακροοικονομικών θεμελιωδών, των θετικών αναπτυξιακών προοπτικών και της πολιτικής σταθερότητας.

Η εικόνα αυτή ενισχύει την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, παρά τις ήδη περιορισμένες αποδόσεις των ομολόγων.

Οι δανειακές ανάγκες του 2026

Το Ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να αντλήσει περίπου 8 δισ. ευρώ από τις αγορές μέσα στο 2026, για την κάλυψη των χρηματοδοτικών του αναγκών. Το 2025 είχαν αντληθεί περί τα 7,6 δισ. ευρώ, ενώ για το 2026 έχουν προγραμματιστεί πρόωρες αποπληρωμές χρέους ύψους 8,8 δισ. ευρώ.

Παράλληλη έξοδος στις αγορές από το EFSF

Η έκδοση του ελληνικού 10ετούς συμπίπτει χρονικά με την αντίστοιχη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Το Ταμείο άντλησε χθες 7 δισ. ευρώ από τις αγορές, καλύπτοντας περίπου το ένα τρίτο των δανειακών του αναγκών για το έτος.

Από το συνολικό ποσό, τα 4 δισ. ευρώ προήλθαν από 10ετές ομόλογο με απόδοση 3,125%, ενώ τα υπόλοιπα 3 δισ. ευρώ μέσω τριετούς τίτλου με απόδοση 2,375%. Και οι δύο εκδόσεις συγκέντρωσαν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 52 δισ. ευρώ.