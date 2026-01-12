Νέες επιστημονικές προσομοιώσεις από ερευνητές της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών δείχνουν ότι η ατμόσφαιρα της Γης δεν θα διατηρεί για πάντα τα σημερινά επίπεδα οξυγόνου, θέτοντας ένα μακρινό αλλά οριστικό όριο στη ζωή όπως τη γνωρίζουμε.

Δυστυχώς, η ζωή στη Γη έχει ημερομηνία λήξης, όσο μακρινή κι αν φαντάζει. Επιστημονική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Toho της Ιαπωνίας και το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Τζόρτζια στις Ηνωμένες Πολιτείες ρίχνει νέο φως στο μέλλον της ατμόσφαιρας του πλανήτη μας. Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στη διάρκεια ζωής του οξυγόνου στη γήινη ατμόσφαιρα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, σε περίπου ένα δισεκατομμύριο χρόνια, η Γη θα χάσει σχεδόν ολοκληρωτικά το οξυγόνο της.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η διαδικασία αυτή δεν θα είναι απότομη αλλά σταδιακή. Καθώς ο Ήλιος θα γίνεται όλο και πιο φωτεινός με την πάροδο του χρόνου, οι κλιματικές και χημικές ισορροπίες του πλανήτη θα αλλάζουν, οδηγώντας σε μείωση της παραγωγής οξυγόνου. Η ατμόσφαιρα θα αρχίσει να θυμίζει εκείνη της πρώιμης Γης, πριν από τη μαζική παρουσία οξυγόνου, όταν κυριαρχούσαν μικροοργανισμοί που μπορούσαν να επιβιώσουν χωρίς αυτό.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το μέλλον αυτό θα χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα μεθανίου, ελάχιστο διοξείδιο του άνθρακα και την εξαφάνιση της στοιβάδας του όζοντος, που σήμερα προστατεύει τη ζωή από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία. Αν και παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή μπορούν να επηρεάσουν την ζωή στη Γη πολύ νωρίτερα, η συγκεκριμένη μελέτη υπογραμμίζει ότι ακόμη και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, οι συνθήκες που ευνοούν τη σύνθετη ζωή δεν είναι αιώνιες.

Ύστερα από εκατοντάδες χιλιάδες προσομοιώσεις, το συμπέρασμα των ερευνητών είναι σαφές: ο πλανήτης μας θα συνεχίσει να εξελίσσεται και, κάποια στιγμή στο πολύ μακρινό μέλλον, θα πάψει να είναι φιλόξενος για τον άνθρωπο και τα περισσότερα γνωστά είδη ζωής.