Ελειψα λίγες μέρες και επιστρέφω με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Η μεγάλη του διακοπή προκάλεσε αρκετές συζητήσεις. Η Σουπερλίγκα είχε μια διακοπή ανάλογη με αυτή που υπήρχε στην Μπουντεσλίγκα – η διαφορά είναι ότι οι Γερμανοί αυτή τη διακοπή την κάνουν πάντα, καθώς συνήθως υπάρχει κακοκαιρία. Στην Ελλάδα τις μέρες που προηγήθηκαν κακοκαιρία δεν υπήρξε, αλλά – κακά τα ψέματα – μέσα στις γιορτές δεν θα υπήρχε και μεγάλο ενδιαφέρον για ποδόσφαιρο. Η περίοδος των γιορτών στην Ελλάδα είναι ένα παράξενο τάιμ άουτ: κάνουμε πραγματικά σαν να σταματάει ο κόσμος και ενδιαφέρον υπάρχει μόνο για φαγητό, ποτό και βόλτες.

Σε μια χώρα που κάτι χιλιάδες άνθρωποι αψήφησαν τα μπλόκα των αγροτών για να πάνε να κάνουν διακοπές μακριά από τις πόλεις, δεν υπάρχει λόγος να μη διακόπτεται το πρωτάθλημα: αν διακοπή δεν υπήρχε, τα ματς θα γίνονταν σε άδεια γήπεδα. Το είδαμε και στην εμβόλιμη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος: παρόλο που τα ματς ήταν μονά και υπήρχε μια σχετική ανάγκη υποστήριξης των γηπεδούχων, όλα σχεδόν έγιναν μεταξύ συγγενών και φίλων. Η διοργάνωση του Κυπέλλου πάντως υπήρξε χρήσιμη για τον Παναιτωλικό και τον Ατρόμητο που αγωνίστηκαν το Σάββατο και έχασαν από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό που θα αγωνιστούν στο Κύπελλο μεταξύ τους την επόμενη Τετάρτη στο Καραϊσκάκη. Αν οι δύο πρωτοπόροι δεν είχαν μπροστά τους αυτό το μεταξύ τους ραντεβού και ο Παναιτωλικός και ο Ατρόμητος θα έχαναν με σκορ πιο βαριά: το σαββατόβραδο ο μεν Ολυμπιακός σταμάτησε μετά το 0-2, ο δε ΠΑΟΚ σταμάτησε μετά το 0-3.

Παράλληλα

Βλέποντάς τους στις παράλληλες μεταδόσεις των αγώνων του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο και του ΠΑΟΚ με τον Παναιτωλικό μπορούσες να δεις τις ελάχιστες ομοιότητες και κυρίως τις πολλές διαφορές των δύο: δεν πρέπει να υπάρχουν στο πρωτάθλημα ομάδες περισσότερο διαφορετικές από αυτές και το πράγμα έχει ενδιαφέρον γιατί και οι δύο κάνουν πρωταθλητισμό. Το ότι κατορθώνουν να υπηρετούν το πλάνο τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ενώ είναι τόσο διαφορετικές ομάδες δείχνει πως δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να διεκδικήσεις το πρωτάθλημα αλλά αρκετοί. Δεν υπάρχει μια μόνο συνταγή που κερδίζει: το ζήτημα είναι πάντα η αγωνιστική συνέπεια.

Ευκαιρίες

Ο ΠΑΟΚ έχει μια άμυνα που αφήνει στον αντίπαλο το δικαίωμα να κάνει ευκαιρίες: στην εύκολη νίκη του στο Αγρίνιο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, απειλήθηκε σε δυο – τρεις περιπτώσεις από την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου που δεν είναι και στα καλύτερά της. Ο Ολυμπιακός από την άλλη στο Περιστέρι δεν καρδιοχτύπησε ποτέ: ο τερματοφύλακας Τζολάκης ήρθε σε επαφή με την μπάλα για πρώτη φορά στο 72′ και μέχρι να γίνει το 2-0 στο 55′ από τον Ταρέμι ο Ατρόμητος δεν είχε καμία τελική προσπάθεια – επισημαίνω ότι είναι και στα πολύ καλά του, καθώς είχε τρία ματς στη σειρά χωρίς ήττα και την περασμένη Τετάρτη τρόμαξε στο Κύπελλο Ελλάδος τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα καθώς αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ όμως παίζει, ειδικά αυτό τον καιρό, πιο θεαματικά και πιο παραγωγικά στην επίθεση χάρη στα μεγάλα κέφια του Γιάννη Κωνσταντέλια που είναι το μοναδικό «δεκάρι» στο ελληνικό πρωτάθλημα που συνδυάζει θεαματικότητα, δημιουργία, αλλά και αποτελεσματικότητα. Με τα δύο του γκολ στο Αγρίνιο έφτασε τα 12 στη σεζόν και το χειροκρότημα του γηπέδου τη στιγμή που έγινε αλλαγή από τον Λουτσέσκου μαρτυρά πόσο ο κόσμος διψά για καλλιτέχνες που παίζουν για να ομορφύνουν το παιχνίδι.

Ταρέμι

Πώς απαντά ο Ολυμπιακός στον Κωνσταντέλια που κάνει την επίθεση του ΠΑΟΚ να λειτουργεί σαν καλοκουρδισμένη ορχήστρα; Με τους σέντερ φορ του. Ο Ελ Κααμπί απουσιάζει και βρίσκεται στο Μαρόκο με αποστολή να βγάλει την Εθνική του ομάδα πρωταθλήτρια Αφρικής: κάνει πραγματικά απίθανα πράγματα – απίθανα ακόμα και για μας που παρακολουθούμε τρία χρόνια τώρα τα κατορθώματά του στον Ολυμπιακό. Απόντος του αρχισκόρερ της ομάδας κόντρα στον Ατρόμητο ανέλαβε δράση ο Ταρέμι που στο Περιστέρι έδωσε στον Ζέλσον την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα σε άδειο τέρμα και πέτυχε το δεύτερο γκολ ο ίδιος ύστερα από προσωπική ενέργεια στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.

Θέλω να επισημάνω δυο πράγματα επί της ευκαιρίας. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η δήλωση του Ιρανού ότι δεν ήθελε να πανηγυρίσει το γκολ που σημείωσε γιατί όπως είπε η πατρίδα του συγκλονίζεται: αν και λείπει πολλά χρόνια από την Τεχεράνη το μυαλό του είναι εκεί κι αυτό μαρτυρά άνθρωπο με ευαισθησίες – συνήθως ποδοσφαιριστές προερχόμενοι από χώρες που συνταράσσονται από εσωτερικές αναταραχές αποφεύγουν να πάρουν θέση σε όσα συμβαίνουν στη χώρα τους για να μην παρεξηγηθούν. Το δεύτερο που με εντυπωσίασε είναι η μη ανάδειξη του Ταρέμι ως ΜVP του ματς. Εδωσε μια ασίστ «πάρε βάλε» και πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ σε ένα ματς που έληξε 0-2. Κι όμως προτιμήθηκε αντί αυτού ως MVP ο Ζέλσον που δεν ήταν κακός αλλά έχασε στο πρώτο λεπτό του ματς ένα γκολ που δεν χάνεται. Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω ποιοι είναι αυτοί που βγάζουν τους ΜVP. Αν ωστόσο υπήρχε αστυνομία ποδοσφαίρου θα διέταζε τη σύλληψή τους.

Προβλήματα

Οι ομάδες μπορεί να έχουν τις δυσκολίες τους μετά τη μεγάλη διακοπή: κάποιες φάνηκε να έχασαν τον ρυθμό τους. Ο Βόλος έχασε εύκολα από τον Λεβαδειακό με 3-1: δεν είναι παράξενο καθώς ο Λεβαδειακός έχει αποκτήσει κεκτημένη ταχύτητα έχοντας στρογγυλοκαθίσει στην τέταρτη θέση αλλά τα λάθη των παικτών του Βόλου στις φάσεις των δύο πρώτων γκολ ήταν πιαδαριώδη.

Ο Αστέρας, που με τον Κόλμαν έμοιαζε να έχει ξεπεράσει τα προβλήματα που τον χαρακτήρισαν στην αρχή της σεζόν, έχασε από τον ΟΦΗ και στο πρωτάθλημα: μεσοβδόμαδα είχε ηττηθεί και στο Κύπελλο από τους Κρητικούς. Πιο εντυπωσιακή η περίπτωση της Κηφισιάς. Απέναντι στην ουραγό ΑΕΛ έσωσε στο τέλος τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) έχοντας μάλιστα παίξει πολύ καλά: είχε τρία σουτ στα δοκάρια. Βέβαια η δυσκολία της να σκοράρει οφείλεται και στο ότι πούλησε στον ΠΑΟ τους δύο κυνηγούς της, τον Παντελίδη και τον Τεττέη. Πήρε τα χρήματα, αλλά θα ζοριστεί στο γκολ. Καλές οι πωλήσεις, αλλά αν δεν είσαι έτοιμος να τις κάνεις, μαζί τους έρχονται και προβλήματα.