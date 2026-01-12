Μια σημαντική μεταρρύθμιση στον τρόπο δημοσίευσης αγγελιών εργασίας προωθείται στην Ισπανία έως το 2026, με στόχο να τερματιστούν οι προσφορές απασχόλησης που δεν περιλαμβάνουν σαφή αναφορά σε μισθό ή μισθολογικό εύρος. Σύμφωνα με το οικονομικό μέσο Economista, η αλλαγή αυτή συνδέεται με την υποχρέωση της ισπανικής κυβέρνησης να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία 2023/970 για την ισότητα αμοιβών και τη μισθολογική διαφάνεια.

Η οδηγία πρέπει να ενσωματωθεί στο ισπανικό δίκαιο έως τις 7 Ιουνίου 2026, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα θεσπιστεί νέος νόμος. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας, οι υποψήφιοι εργαζόμενοι αποκτούν δικαίωμα να γνωρίζουν εκ των προτέρων είτε τον αρχικό μισθό είτε το μισθολογικό εύρος της θέσης που διεκδικούν. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια.

Παράλληλα, οι εργοδότες θα είναι υποχρεωμένοι –όπου ισχύει– να ενημερώνουν τους υποψηφίους για τις προβλέψεις της συλλογικής σύμβασης εργασίας που διέπει τη θέση. Μια ακόμη σημαντική τομή αποτελεί η ρητή απαγόρευση ερωτήσεων προς τους υποψηφίους σχετικά με το προηγούμενο ή το τρέχον μισθολογικό τους ιστορικό, πρακτική που μέχρι σήμερα ήταν συνηθισμένη στις διαδικασίες πρόσληψης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη γλωσσική και ουσιαστική ουδετερότητα των αγγελιών. Οι τίτλοι θέσεων, οι περιγραφές και συνολικά οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού θα πρέπει να είναι απολύτως απαλλαγμένες από έμφυλες διακρίσεις, διασφαλίζοντας την αρχή της ίσης αμοιβής για ίδια ή ισάξια εργασία.

Διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας

Η νέα φιλοσοφία δεν περιορίζεται μόνο στις προσλήψεις. Όπως προβλέπει το άρθρο 6 της οδηγίας, οι εργοδότες θα πρέπει να παρέχουν στους εργαζομένους σαφή και εύκολη πρόσβαση στα κριτήρια που καθορίζουν τις αμοιβές, τα μισθολογικά επίπεδα και τις προοπτικές εξέλιξης. Και εδώ, τα κριτήρια θα πρέπει να είναι αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει στα κράτη-μέλη να εξαιρέσουν από την υποχρέωση αυτή τις επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζομένους. Για όλες τις υπόλοιπες, η μισθολογική διαφάνεια θα είναι πλέον υποχρεωτική.

Η μεταρρύθμιση αυτή εκτιμάται ότι θα αλλάξει ριζικά την αγορά εργασίας, ενισχύοντας τη διαπραγματευτική θέση των εργαζομένων και περιορίζοντας πρακτικές αδιαφάνειας που για χρόνια χαρακτήριζαν τις διαδικασίες προσλήψεων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.