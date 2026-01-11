Σχεδόν 95% των μαθητών γυμνασίου και λυκείου στη Σεούλ έχουν χρησιμοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI), σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 11 Ιανουαρίου, ενώ πάνω από το 90% των εκπαιδευτικών εκφράζουν ανησυχία για την αυξανόμενη εξάρτηση των μαθητών από τέτοιες τεχνολογίες. Η μελέτη του Ινστιτούτου Ερευνών και Πληροφόρησης Εκπαίδευσης της Σεούλ, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2025, κατέγραψε ότι το 94,7% από τους 26.541 μαθητές που συμμετείχαν είχαν χρησιμοποιήσει εργαλεία AI, όπως το ChatGPT της OpenAI και το Gemini της Google.

Πιο συγκεκριμένα, το 93,8% των μαθητών γυμνασίου και το 96,7% των μαθητών λυκείου δήλωσαν ότι έχουν κάνει χρήση τέτοιων εργαλείων τουλάχιστον μία φορά.

Από αυτούς, το 80% ανέφερε ότι τα χρησιμοποιεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς· το 42,5% για δραστηριότητες στην τάξη και το 35,7% για ατομική μελέτη.

Οι μαθητές χρησιμοποιούν συχνότερα την τεχνητή νοημοσύνη σε μαθήματα γλωσσών, όπως η κορεατική και η αγγλική γλώσσα. Πάνω από το 60% ανέφερε χρήση στις γλωσσικές τάξεις, έναντι 38,3% στα μαθηματικά και λιγότερο από 20% στη μουσική και τις τέχνες.

Στα μαθήματα κορεατικών, οι μαθητές ανέφεραν ότι αξιοποιούν την AI για συγγραφή εργασιών, δημιουργία παρουσιάσεων και οπτικών αναπαραστάσεων, αλλά και για περίληψη κειμένων. Στα αγγλικά, τη χρησιμοποιούν κυρίως για μεταφράσεις, λεξιλόγιο και έλεγχο προφοράς.

Ανησυχίες εκπαιδευτικών για την υπερβολική χρήση

Η εκτεταμένη χρήση της γεννητικής AI από τους μαθητές έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 93,4% των 3.334 εκπαιδευτικών θεωρεί ότι οι μαθητές εξαρτώνται υπερβολικά από τα εργαλεία αυτά, ενώ το 92,4% εκφράζει φόβους για πιθανή λογοκλοπή.

Επιπλέον, το 92,5% ανησυχεί πως οι μαθητές μπορεί να καταναλώνουν παθητικά πληροφορίες, γεγονός που ενδέχεται να περιορίσει την ικανότητά τους για κριτική σκέψη.

Ωστόσο, λιγότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς (47,6%) έχουν διδάξει στους μαθητές πώς να χρησιμοποιούν σωστά την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στην τάξη.

Μεταξύ όσων δεν το έχουν πράξει, το 37,7% επικαλείται έλλειψη χρόνου λόγω του φόρτου μαθημάτων, το 22,8% δηλώνει ότι δεν κατανοεί πλήρως τη λειτουργία των εργαλείων AI, ενώ το 12,2% θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητο να τα διδάξει.

Χρήση της AI και από τους εκπαιδευτικούς

Περισσότεροι από έξι στους δέκα εκπαιδευτικούς ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν γεννητική τεχνητή νοημοσύνη για τη διαχείριση της τάξης. Το 58,3% τη χρησιμοποιεί για τη σύνταξη αξιολογήσεων μαθητών, ενώ το 18,9% για την προετοιμασία μαθημάτων.

Επτά στους δέκα δήλωσαν ότι έχουν ενσωματώσει την τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία, με πάνω από το 60% να τη χρησιμοποιεί για την αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών.