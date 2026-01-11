Ένας χρόνος έχει περάσει από τον θάνατο του Κώστα Σημίτη, και το αρχείο του, που έχει διασωθεί, τεκμηριωθεί και είναι εν μέρει προσβάσιμο, φωτίζει πτυχές της προσωπικότητας και της πολιτικής του διαδρομής. Μέσα από αυτό, δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα που εξακολουθούν να απασχολούν την κοινή γνώμη για έναν από τους πιο συζητημένους πρωθυπουργούς της χώρας.

Ολα ξεκίνησαν από ένα κάλεσμα: «Ω σεις αστραποβόλες του ήλιου αχτίδες,/ βοηθήστε με, βοηθήστε με να βρω/ στην πάλη, στη δίνη αυτή/ το τέλειο κι αρμονικό». Είναι η πρώτη στροφή του ποιήματος με τίτλο «Δημιουργία» που έγραψε ο 17χρονος Κώστας Σημίτης, μαθητής της Η’ Γυμνασίου, τον Δεκέμβριο του 1953. Και μολονότι τα πρώτα πνευματικά σκιρτήματα ενός ανθρώπου δεν έχουν πάντα σχέση με τη μετέπειτα πορεία του, στην περίπτωση αυτή αποκαλύπτουν όνειρα και στόχους που επιδιώχθηκαν για μια ζωή. Ο Σημίτης ζητά από νέο παιδί βοήθεια για «να φτάσω τον ήλιο, το σκοτεινό μυστήριο της ίδιας μου ψυχής, το ιδανικό εγώ μου», όπως καταλήγει το ποίημα.