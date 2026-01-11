Ένας χρόνος έχει περάσει από τον θάνατο του Κώστα Σημίτη, και το αρχείο του, που έχει διασωθεί, τεκμηριωθεί και είναι εν μέρει προσβάσιμο, φωτίζει πτυχές της προσωπικότητας και της πολιτικής του διαδρομής. Μέσα από αυτό, δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα που εξακολουθούν να απασχολούν την κοινή γνώμη για έναν από τους πιο συζητημένους πρωθυπουργούς της χώρας.
Κώστας Σημίτης: Ο μεγάλος απών
Ολα ξεκίνησαν από ένα κάλεσμα: «Ω σεις αστραποβόλες του ήλιου αχτίδες,/ βοηθήστε με, βοηθήστε με να βρω/ στην πάλη, στη δίνη αυτή/ το τέλειο κι αρμονικό». Είναι η πρώτη στροφή του ποιήματος με τίτλο «Δημιουργία» που έγραψε ο 17χρονος Κώστας Σημίτης, μαθητής της Η’ Γυμνασίου, τον Δεκέμβριο του 1953. Και μολονότι τα πρώτα πνευματικά σκιρτήματα ενός ανθρώπου δεν έχουν πάντα σχέση με τη μετέπειτα πορεία του, στην περίπτωση αυτή αποκαλύπτουν όνειρα και στόχους που επιδιώχθηκαν για μια ζωή. Ο Σημίτης ζητά από νέο παιδί βοήθεια για «να φτάσω τον ήλιο, το σκοτεινό μυστήριο της ίδιας μου ψυχής, το ιδανικό εγώ μου», όπως καταλήγει το ποίημα.
Κώστας Σημίτης: «Το αρχείο είναι μνήμη που πληροφορεί και βοηθά το σήμερα»
Πέρασε κιόλας ένας χρόνος από τον θάνατο του Κώστα Σημίτη και αυτά που μπορεί να ανακαλύψει κανείς στο αρχείο του που έχει διασωθεί, τεκμηριωθεί και είναι εν μέρει προσβάσιμο, δίνουν απαντήσεις σε πολλά από τα ερωτήματα που μπορεί να θέσει κανείς σήμερα για έναν από τους πιο συζητημένους πρωθυπουργούς της χώρας.
Μέσα από τη «χαρτογραφημένη» διαδρομή του προκύπτουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα με μεγάλο βάθος. Οχι μόνο για εκείνους που ασχολούνται με την πολιτική ιστορία της Ελλάδας ή με το ΠΑΣΟΚ, του οποίου υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη, αλλά και όσων πολιτών θέλουν να πάρουν μια γεύση από τη σκέψη ενός πολιτικού, τόσο κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας, όσο και κατά τη διαδρομή του μέχρι εκεί.
Κώστας Σημίτης: Μια ζωή γεμάτη και πλήρως εκτεθειμένη στον πολίτη
Στους ταξινομημένους φακέλους του Αρχείου Σημίτη μπορεί κανείς να βρει το πολιτικό αρχείο του πρώην πρωθυπουργού, όπου αποτυπώνονται η εξέλιξη της πολιτικής του σκέψης, οι ιδεολογικές αναφορές και η διαδρομή του προβληματισμού του για τα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή θέματα καθ’ όλη την πολιτική του διαδρομή.
Τα τεκμήρια που περιλαμβάνονται είναι κυρίως πολιτικού ενδιαφέροντος, με αφετηρία τη δεκαετία του 60, οπότε ο Κωνσταντίνος Σημίτης άρχισε να δραστηριοποιείται, αλλά και κάποια τεκμήρια από τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια, μαζί με αναφορές στο οικογενειακό περιβάλλον.
Κώστας Σημίτης: Μια πράξη ευθύνης απέναντι στην Ιστορία
Οταν τον Οκτώβρη του 2014 με κάλεσε ο Κώστας Σημίτης να διαδεχθώ τη Μυρσίνη Ζορμπά στη διεύθυνση του πολιτικού του γραφείου εκ παραλλήλου με τη διεύθυνση του Ιδρύματος Σημίτη, γνώριζα εκ προοιμίου ότι κεντρικός στόχος του Ιδρύματος ήταν η ψηφιοποίηση του πολιτικού αρχείου του πρώην πρωθυπουργού. Τον ρώτησα, λοιπόν, ποια είναι η βασική οδηγία του για τη δουλειά μου. «Να το ανοίξεις και να είναι όσο πιο προσβάσιμο γίνεται στο πλαίσιο του νόμου. Θέλω μόνο να αποφύγω περιττές δίκες» μου είπε.
