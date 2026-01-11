Η Άντζελα Γκερέκου μίλησε για την ταινία «Καποδίστριας» στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, αναδεικνύοντας τη βαθιά προσωπική και πολιτισμική της σχέση με την ιστορική μορφή του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι είναι Κερκυραία και πως μεγάλωσε στο νησί, γεγονός που, όπως είπε, την έφερε κοντά στη μελέτη και την κατανόηση της προσωπικότητας του Ιωάννη Καποδίστρια. Αυτή η σύνδεση, όπως εξήγησε, αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη πίσω από την επιμονή της να δει το έργο να παίρνει σάρκα και οστά στη μεγάλη οθόνη.

Η Γκερέκου θυμήθηκε την πρώτη της είσοδο στη Βουλή, όταν διαπίστωσε ότι «δεν υπάρχει προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια». Όπως αποκάλυψε, απευθύνθηκε τότε στην Άννα Ψαρούδα Μπενάκη λέγοντας πως «αν δεν μπει μία προτομή ή έστω κάτι για τον Καποδίστρια, θα παραδώσω την έδρα μου». Προς τιμήν της, όπως σημείωσε, η προτομή τελικά τοποθετήθηκε, κάτι που θεωρεί σημαντικό βήμα για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης στο δημόσιο χώρο.

Η προσπάθεια για την κινηματογραφική μεταφορά

Μιλώντας για το ίδιο το έργο, η Άντζελα Γκερέκου τόνισε ότι η πρωτοβουλία για την ταινία ξεκίνησε από την ίδια. Όπως είπε, «είχα πόθο να γίνει αυτή η ταινία για να μάθουν οι Έλληνες και το πρόσωπο μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου». Παρά την προσπάθειά της, το εγχείρημα δεν ολοκληρώθηκε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Όταν πληροφορήθηκε ότι ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής θα αναλάμβανε την παραγωγή, η Γκερέκου δήλωσε με συγκίνηση: «Όταν άκουσα ότι θα την έκανε ο Γιάννης Σμαραγδής, είπα ‘Ευχαριστώ Θεέ μου’». Εξήρε την υπομονή και τη συνέπειά του, σημειώνοντας ότι «παιδεύτηκε οκτώ χρόνια για να κάνει την ταινία, κανείς δεν ήθελε να τον βοηθήσει».