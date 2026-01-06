Ο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς όχι μόνο αισθητικής αλλά και ιδεολογικής σύγκρουσης. Η εθνικοπατριωτική βιογραφία έχει ανάψει φωτιές στα κοινωνικά δίκτυα, την ίδια στιγμή που σχηματίζονται ατελείωτες ουρές έξω από τις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η ταινία σημείωσε άνοδο 12,6% σε σχέση με το εντυπωσιακό πρώτο τετραήμερό της και, με την ολοκλήρωση της δεύτερης εβδομάδας προβολής, αναμένεται να ξεπεράσει τα 450.000 εισιτήρια. Πρόκειται για επίδοση που μέχρι την Τετάρτη θα έχουν υπερβεί και τα «Κάλαντα των Χριστουγέννων». Οι δύο ελληνικές παραγωγές απογείωσαν το εισπρακτικό φινάλε του 2025, διατηρώντας την προσέλευση σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα: 321.093 θεατές στο τελευταίο τετραήμερο, έναντι 342.870 στο προηγούμενο.

Την ίδια ώρα, το «Avatar: Φωτιά και Στάχτη» δείχνει να μην αναπτύσσει τη δυναμική της προηγούμενης ταινίας του franchise, ενώ τα animation κατακλύζονται από ανήλικους σινεφίλ. Το «Father Mother Sister Brother» εξελίσσεται σε εμπορικό χιτ του καλλιτεχνικού κυκλώματος και η «Σπασμένη Φλέβα» παραμένει στο top 10, προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους φίλους του είδους.

Στα οικογενειακά και παιδικά φιλμ, το «Ταρανδάκι των Χριστουγέννων» πρόσθεσε 2.752 εισιτήρια (σύνολο 25.744), τα «Χριστούγεννα με τον Ποντικούλη» 2.566 (21.363), ο «Βασιλιάς των Βασιλιάδων» 2.494 (26.381) και το «Ο Έρωτας Γράφεται…» 1.700 (7.287). Από τις νέες κυκλοφορίες, το «Μια Ιδιωτική Ζωή» άνοιξε με 3.482 θεατές, το «Θάβουμε τους Νεκρούς» με 1.882, ενώ το ντοκιμαντέρ «Η Φλαμένκο Κιθάρα του Γεράι Κορτές» περιορίστηκε σε μόλις 30 εισιτήρια, προβαλλόμενο σε μία μόνο αίθουσα.