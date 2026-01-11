Μια σημαντική ανακάλυψη για την ανθρώπινη εξέλιξη ανακοίνωσε κοινή αρχαιολογική ομάδα της Κίνας και της Κένυας, φέρνοντας στο φως προηγμένα λίθινα εργαλεία τεχνολογίας λεπίδων από τη μέση έως ύστερη Παλαιολιθική περίοδο. Πρόκειται για την πρώτη φορά που τέτοια εργαλεία εντοπίζονται με σαφή στρωματογραφικά δεδομένα στη λίμνη Μπογκόρια, στην Κοιλάδα του Ρήγματος της Κένυας.

Η ανακάλυψη παρουσιάστηκε σε επιστημονικό συνέδριο για τα αρχαιολογικά ευρήματα του 2025 στην επαρχία Χενάν της Κίνας και θεωρείται καθοριστική για την κατανόηση της γένεσης και της εξάπλωσης της τεχνολογίας λεπίδων. Παράλληλα, φωτίζει τη σύνδεσή της με τους πρώιμους σύγχρονους ανθρώπους.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα εργαλεία αυτά χρονολογούνται μεταξύ 300.000 και 100.000 ετών πριν από σήμερα, μια περίοδο-ορόσημο για την ανθρώπινη προϊστορία.

Η σημασία της τεχνολογίας λεπίδων

Η ερευνήτρια Πενγκ Σενγκλάν από το Henan Provincial Institute of Cultural Heritage and Archaeology εξήγησε ότι η τεχνολογία λεπίδων αποτελεί μια ουσιαστική «αναβάθμιση» στην κατασκευή εργαλείων. Σε αντίθεση με τα παλαιότερα, ογκώδη λίθινα εργαλεία, οι λεπίδες ήταν ελαφρύτερες, πιο εύχρηστες και μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να τροποποιηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Αυτό, σύμφωνα με την ίδια, αύξησε θεαματικά την αποδοτικότητα και την τυποποίηση της παραγωγής, σηματοδοτώντας σημαντικό βήμα στην τεχνολογική εξέλιξη των πρώιμων ανθρώπων.

Η Κένυα ως κοιτίδα της ανθρωπότητας

Η Κένυα θεωρείται μία από τις κοιτίδες της ανθρωπότητας και βασική περιοχή για τη θεωρία του Out of Africa, σύμφωνα με την οποία οι σύγχρονοι άνθρωποι προήλθαν από την Αφρική πριν εξαπλωθούν στον υπόλοιπο κόσμο. Η περιοχή της λίμνης Μπογκόρια, στην κομητεία Μπαρίνγκο, εντάσσεται σε αυτό το καθοριστικό γεωγραφικό και επιστημονικό πλαίσιο.

Οι ανασκαφές και τα ευρήματα

Οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025 από κοινή αποστολή του Ινστιτούτου της Χενάν και του Luoyang Institute of Archaeology. Σε έκταση 64 τετραγωνικών μέτρων και σε βάθος έως 3,6 μέτρα, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν περισσότερα από 5.000 λίθινα αντικείμενα και απολιθώματα ζώων.

Ανάμεσά τους βρίσκονται και τα πρώτα δείγματα λεπίδων αυτής της περιόδου που έχουν βρεθεί στη συγκεκριμένη περιοχή, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για τη μελέτη της Παλαιολιθικής τεχνολογίας.

Προοπτικές για νέες ανακαλύψεις

Ο επικεφαλής των επιτόπιων ερευνών από κινεζικής πλευράς, Ζάο Τσινγκπό, υπογράμμισε ότι η ύπαρξη πλούσιων απολιθωμάτων ζώων υποδηλώνει εξαιρετικές συνθήκες διατήρησης. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες να εντοπιστούν στο μέλλον και απολιθώματα ανθρωπίνων προγόνων.

«Τα ευρήματα αυτά προσφέρουν ζωτικής σημασίας στοιχεία για την κατανόηση της τεχνολογικής και γνωστικής εξέλιξης των πρώιμων ανθρώπων», σημείωσε ο Ζάο.

Η ερευνητική ομάδα σκοπεύει να συνεχίσει τις ανασκαφές και να επεκτείνει τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της Μπαρίνγκο. Στόχος είναι η συστηματική μελέτη των παλαιολιθικών καταλοίπων και η αναζήτηση νέων ενδείξεων που θα συμβάλουν στη διεθνή επιστημονική συζήτηση για την προέλευση και την εξάπλωση του σύγχρονου ανθρώπου.