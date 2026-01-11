Με την Αθήνα να ξυπνά τη Δευτέρα με θερμοκρασίες υπό το μηδέν, στα βόρεια προάστια και τα βόρεια, βορειοανατολικά τμήματα του νομού, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται ήδη σε κατάσταση συναγερμού καθώς ήδη σε μεγάλο μέρος της χώρας εκδηλώνονται χιονοπτώσεις.

Τις επόμενες ήμερες, όπως είπε η μετεωρολόγος του MEGA, Χριστίνα Ρήγου, αναμένεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς.

Μάλιστα όπως πρόσθεσε η ίδια, τη Δευτέρα στους ορεινούς όγκους τους λεκανοπεδίου θα χιονίσει αλλά κάτι τέτοιο δεν αναμλενεται να συμβεί μέσα στον αστικό ιστό.

Οι πολύ χαμηλές θα διατηρηθούν μέχρι και το πρωί της Τετάρτης (14/01).

Η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό. Όπως αναφέρει το έκτακτο δελτίο καιρού παγετός, κατά τόπους ισχυρός αναμένεται στα βόρεια τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, ανέλυσε την πορεία της κακοκαιρίας, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα φαινόμενο που θα επηρεάσει όλη την επικράτεια.

«Θα έχουμε μια ψυχρή εισβολή η οποία θα επηρεάσει το σύνολο της χώρας. Θα αρχίσει να γίνεται αισθητή από τη βόρεια χώρα από την Κυριακή και σε ολόκληρη πλέον τη χώρα τη Δευτέρα και την Τρίτη» ανέφερε αρχικά ο κ. Λαγουβάρδος.

Από τα ξημερώματα της Δευτέρας

Εξειδικεύοντας τις περιοχές που θα εκδηλωθούν τα πρώτα έντονα φαινόμενα, ο κ. Λαγουβάρδος σημείωσε: «Το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα θα έχουμε και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα σε περιοχές όπως είναι τα ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης, η Χαλκιδική, περιοχές της Ξάνθης, της Θάσου, της Καβάλας. Οπότε εκεί θα έχουμε χιονοπτώσεις μέχρι και σε χαμηλό υψόμετρο σε αυτές τις περιοχές».

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα κινηθούν νοτιότερα. «Θα έχουμε χιόνια δηλαδή και σε τμήματα των Σποράδων, της Εύβοιας -κυρίως κεντρικής και νότιας Εύβοιας, στα ορεινά-ημιορεινά των Κυκλάδων -στα σημεία νησιά δηλαδή που έχουν σχετικά μεγάλο υψόμετρο- και από τη Δευτέρα πλέον και στην Κρήτη σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές» τόνισε ο Διευθυντής Ερευνών του ΕΑΑ.

Τι αναμένουμε στην Αττική

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Λαγουβάρδος στην Αττική και την Ανατολική Στερεά, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο για το αν θα υπάρξουν προβλήματα χιονόστρωσης. «Όσον αφορά την Αττική και τη Βοιωτία γενικά την ανατολική Στερεά, θα έχουμε το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα κάποιο χιονόνερο ή χιόνι. Εκτιμούμε όμως ότι οι γενικές ποσότητες δεν θα είναι μεγάλες, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα με χιονόστρωση» εξήγησε και πρόσθεσε για το λεκανοπέδιο:

Σε Πάρνηθα και Πεντέλη

«Στην Αττική η χιονόπτωση και η χιονόστρωση θα είναι όπως είπαμε στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη. Εκτιμούμε ότι θα δούμε και κάποιες νιφάδες, κάποια ασθενή φαινόμενα γενικά στις βορειότερες περιοχές του λεκανοπεδίου και κυρίως στα βόρεια και στα ανατολικά, αλλά η εκτίμησή μας είναι ότι οι ποσότητες την Κυριακή μέχρι τη Δευτέρα δεν θα είναι τέτοιες ώστε να δημιουργήσουν προβλήματα από χιονόστρωση».

Σε λευκό κλοιό η βόρεια Ελλάδα

Η Φλώρινα, τα Ζαγοροχώρια και το Χιονάτο Καστοριάς έχουν «ντυθεί» από το πρωί στα λευκά.

Ο υδράργυρος πραγματοποιεί «βουτιά» έως και 10 βαθμούς και το δριμύ κύμα ψύχους θα επηρεάσει το σύνολο σχεδόν της χώρας.

Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμανε «πορτοκαλί» συναγερμό για έντονα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και για το λόγο αυτό συγκλήθηκε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου από την Πολιτική Προστασία.

Ήπειρος

Η Ήπειρος ήδη έχει «ντυθεί» στα λευκά, με τις τοπικές αρχές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσουν τους δρόμους ανοικτούς.

Το Μέτσοβο έχει καλυφθεί από ένα λευκό πέπλο. Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε ο αποχιονισμός του οδικού δικτύου στο Μέτσοβο έτσι ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στο οδόστρωμα.

Κάποιοι μάλιστα ταξίδεψαν ακόμα και από το Αγρίνιο για να δουν… άσπρη μέρα.

Αιτωλοακαρνανία

Έντονη χιονόπτωση και στο Λαμπίρι Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και στην ορεινή Ναυπακτία, με τα εκχιονιστικά μηχανήματα να πιάνουν δουλειά για να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι.

Σφοδρές χιονοπτώσεις έχουν πλήξει την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων. Οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας.

Η έντονη χιονόπτωση πάντως δεν εμπόδισε τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.

Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Χιονόπτωση και στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, με τους πεζούς να δυσκολεύονται να περπατήσουν και την κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται με δυσκολία.

Το κύμα κακοκαιρίας συνοδεύεται και από θυελλώδεις ανέμους, σαν κι αυτούς που «χτυπούν» τη χώρα το τελευταίο διήμερο.

Στην Πάτρα οι παραλιακοί δρόμοι πλημμύρισαν και η διέλευση των οχημάτων γινόταν μετ΄ εμποδίων ενώ στην Ηλεία, η θάλασσα βγήκε στο παραλιακό μέτωπο, προκαλώντας καταστροφές.

Κλειστά σχολεία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Φλώρινα, Αμύνταιο και Πρέσπες τη Δευτέρα λόγω της κακοκαιρίας.

Επίσης, στην Εύβοια κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στα χωριά Αγία Σοφία, στην Στενή αλλά και στους Στρόπωνες.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τους δήμους καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να αναλάβουν επιχειρησιακή δράση εφόσον απαιτηθεί.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του MEGA, το έντονο κρύο και τα χιόνια πρόκειται να κρατήσουν από την Κυριακή έως Τρίτη ενώ ραγδαία αναμένεται να είναι η πτώση της θερμοκρασίας έως και 12°C.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται ισχυρός παγετός, χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα και θυελλώδεις βοριάδες 7-8bf.