Έντονη κακοκαιρία με κύμα ψύχους, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις αναμένεται να πλήξει τη χώρα, σύμφωνα με τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Η επιδείνωση του καιρού προβλέπεται να ξεκινήσει από το απόγευμα, με βόρειους ανέμους έντασης 7-8 μποφόρ και χαμηλές θερμοκρασίες.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Επιτροπή συγκλήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για εκτεταμένες χιονοπτώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Εύβοιας. Από τη νύχτα, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε πεδινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών, Καβάλας-Θάσου και Χαλκιδικής, καθώς και στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, όπως η Ασπροβάλτα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν επίσης σε νησιά του βορείου Αιγαίου, όπως η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος και οι Σποράδες. Από το πρωί της Δευτέρας, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν πεδινές περιοχές της κεντρικής και νότιας Εύβοιας, κυρίως στα ανατολικά, καθώς και τα ορεινά και ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Επιχειρησιακή ετοιμότητα και συστάσεις προς τους πολίτες

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.Δ.) βρίσκεται ήδη σε συνεχή επικοινωνία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στόχος είναι η άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών σε περίπτωση που απαιτηθεί.

Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι οδηγοί υποχρεούνται να διαθέτουν στο όχημά τους αντιολισθητικά μέσα, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και προβλήματα στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.