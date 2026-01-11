Τη στιγμή που τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα δεν επιτρέπουν ακόμη στους ειδικούς επιστήμονες να προσδιορίσουν με σιγουριά τον βαθμό δριμύτητας του καιρού που θα επικρατήσει στην Αττική και κυρίως αν και πόσο θα χιονίσει και σε ποιες περιοχές, ένα άλλο καιρικό φαινόμενο που χτύπησε την Αλεξανδρούπολη προκαλεί τρόμο.

Μία καταιγίδα που απελευθέρωσε ριπές ανέμων με ταχύτητα που προσέγγισαν τα 155 χιλιόμετρα την ώρα, προκάλεσε τέτοιο εύρος καταστροφών και από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα.

Πολλοί αναρωτήθηκαν τι θα συνέβαινε αν αντίστοιχες μετεωρολογικές συνθήκες που προκάλεσαν αυτή την καταιγίδα, δημιουργούνταν πάνω το λεκανοπέδιο της Αττικής με την πυκνότερη δόμηση του αστικού ιστού και τον πολλαπλάσιο πληθυσμό.

Οι επιπτώσεις – ανάλογα και με τη διάρκεια του φαινομένου – θα ήταν πολύ σοβαρότερες συγκριτκικά με μία υποτιθέμενη χιονόπτωση και χιονόστρωση.

Η ακτινογραφία αυτής της καταιγίδας που συγκλόνισε για 15 λεπτά την Αλεξανδρούπολη και κυρίως οι λόγοι για τους οποίους δεν μπορούσε να προβλεφθεί ώστε να ειδοποιηθεί ο πληθυσμός, αναλύθηκε την Κυριακή από ειδικούς – μεταξύ των οποίων και ο μετεωρολόγος του Αερολιμένα «Δημόκριτος», Θεόδωρος Αντωνόπουλος

Ο Ελληνας ειδικός έκανε λόγο για «μία πνοή αέρα ικανή να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα μέσα στην πόλη».

Ένα φαινόμενο που δημιουργήθηκε από συστάδες καταιγίδων δυτικά της Σαμοθράκης, στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου περίπου στις 18.30 και που πολύ γρήγορα -με ταχύτητα περίπου 20-25 ναυτικών μιλίων- κατευθύνθηκε προς τις ακτές της Αλεξανδρούπολης με τη μορφή πλέον πολύ έντονων καθοδικών ρευμάτων που κινούνται από το κέντρο της καταιγίδας προς την επιφάνεια του εδάφους, «χτυπώντας» την πόλη στις 19.02 με ταχύτητα μέχρι 154 χλμ/ώρα στο λιμάνι και 130 χλμ/ώρα στον αερολιμένα.

Δύσκολα θα το προβλέπαμε

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνόπουλο ήταν ένα τοπικό φαινόμενο το οποίο πολύ δύσκολα μπορούσε να προβλεφθεί, με τη μέγιστη ταχύτητα του ανέμου -154 χλμ/ώρα- να διαρκεί μόλις 10-15 δευτερόλεπτα και ευτυχώς χωρίς τη δυναμική εκδήλωσης και νεότερων καταιγίδων.

Σημείωσε πως κάθε καταιγίδα έχει τη δυναμική δημιουργίας καθοδικών ρευμάτων, είθισται όμως αυτό να παρατηρείται κατά τους καλοκαιρινούς και θερμούς μήνες τότε που η αντίθεση των θερμοκρασιών είναι τέτοια που δημιουργεί πολύ έντονες καταιγίδες. Τα πολύ έντονα καθοδικά ρεύματα με πολύ έντονο σχηματισμό είναι μία κατάσταση που βιώνουμε το καλοκαίρι με τα μπουρίνια, εξήγησε ο κ. Αντωνόπουλος, συμπληρώνοντας πως από θαύμα δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ή δυστυχήματα καθώς η ώρα και η μέρα εκδήλωσης δεν ήταν απαγορευτικές για την κυκλοφορία των πολιτών, ενώ η ταχύτητα εμφάνισης του καταστροφικού αέρα δεν έδωσε τη δυνατότητα προειδοποίησης μέσω του 112.

Είναι η Αθήνα προετοιμασμένη;

Και καθώς αυτό που μένει να αποδειχτεί είναι αν τέτοια φαινόμενα συνιστούν συγκυριακούς σχηματισμούς ή την οργανωμένη διάταξη κάποιου ατμοσφαιρικού μοτίβου που θα επαναλαμβάνεται στοι μέλλον, η κακοκαιρία εισέρχεται στην Αττική αλλά οι χιονοπτώσεις δεν… ανιχνεύονται.

Τα μοντέλα «τρελάθηκαν»

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, με ανάρτησή του στα social media, επισημαίνει τη μεγάλη αβεβαιότητα που εξακολουθεί να υπάρχει για την εξέλιξη του καιρού στην Αττική, λίγες μόλις ώρες πριν από την έλευση της ψυχρής μάζας. Όπως τονίζει, τα βασικά προγνωστικά μοντέλα εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις ως προς το αν και πού θα σημειωθούν χιονοπτώσεις, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια οριακή μετεωρολογική κατάσταση που δεν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα.

Χιόνια ή κρύο;

«Το γεγονός ότι το ένα από τα μοντέλα προβλέπει κατά διαστήματα -το πρωί της Δευτέρας- χιονόπτωση ακόμη και σε περιοχές όπως από την Ηλιούπολη και βορειότερα, ενώ τα άλλα δίνουν μόνο ψυχρό καιρό χωρίς καμία νιφάδα εκτός από τα βουνά της Βόρειας Αττικής που θα δουν τοπικές χιονοπτώσεις από τους πρόποδες και υψηλότερα, αποτυπώνει το μέγεθος της αβεβαιότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πραγματική εξέλιξη συχνά βρίσκεται κάπου στη μέση, εκτός εάν την τελευταία στιγμή (σήμερα το βράδυ) τα μοντέλα μεταβάλλουν άρδην τα προγνωστικά τους και εναρμονιστούν πάνω σε μια κοινή προγνωστική γραμμή»

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα το απόγευμα (Κυριακή 11-01-26) στη χώρα μας με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους ανέμους και στα ορεινά – ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας χιονοπτώσεις.

Πολύ χαμηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες μέχρι και το πρωί της Τετάρτης (14-01-26).

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειώνεται τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (12-01-26).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α. Στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

β. Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

γ. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά – ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12-01-26) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές εκτός των ορεινών – ημιορεινών της Κρήτης όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13-01-26).