Ένα βίντεο γάμου που κυκλοφόρησε στο TikTok έγινε viral, καθώς το παραδοσιακό έθιμο της ρίψης ρυζιού πήρε απρόσμενα… επικές διαστάσεις. Στα πλάνα φαίνονται οι καλεσμένοι να ρίχνουν τεράστιες ποσότητες ρυζιού στους νεόνυμφους, με αποτέλεσμα ο γαμπρός να «χάνεται» κυριολεκτικά κάτω από το ρύζι, ενώ η νύφη γλιτώνει τα περισσότερα.

Η σκηνή προκάλεσε γέλια αλλά και σχόλια για την υπερβολή του εθίμου. Μέχρι στιγμής, το βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω από 700.000 προβολές και περισσότερα από 1.300 σχόλια, με τους χρήστες να αντιδρούν άλλοτε με χιούμορ και άλλοτε επικριτικά.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από τη λεζάντα: «Λίγο ρύζι ρίξατε παιδιά, μόνο 200 κιλά ρύζι», σαρκάζοντας την ένταση ενός εθίμου που αυτή τη φορά ξεπέρασε κάθε προσδοκία.