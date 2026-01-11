Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου τρεις αλλοδαπές γυναίκες, ηλικίας 29, 33 και 37 ετών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι συλληφθείσες φέρονται να αποτελούσαν μέλη διεθνικής εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης προς την Ιταλία μέσω αεροπορικών πτήσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εξαγωγής ναρκωτικών ουσιών. Οι αρχές είχαν αξιοποιήσει πληροφορίες και προχώρησαν σε εξακριβώσεις, διασταυρώσεις και ανάλυση στοιχείων, δημιουργώντας παράλληλα προφίλ (profiling) των υπόπτων.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στις αποσκευές των τριών γυναικών, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιμελώς κρυμμένες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 72 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση τυχόν συνεργών τους.