Οι προβλέψεις των ζωδίων για την εβδομάδα που ξεκινά, με έμφαση στις σωστές κινήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει. Οι πλανητικές επιρροές απαιτούν προσοχή στις λεπτομέρειες και ψυχραιμία στις αντιδράσεις.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Το άγχος θα είναι έντονο, ειδικά αν θέλετε να κλείσετε εκκρεμότητες. Για να αποφύγετε καθυστερήσεις ή εμπλοκές, προτιμήστε να κινηθείτε νωρίς, όταν οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Αν χρειαστεί να ασχοληθείτε με επαγγελματικά ζητήματα, επικεντρωθείτε σε ανθρώπους με επιρροή που μπορούν να στηρίξουν την πορεία σας. Οι πρωινές ώρες είναι οι πιο παραγωγικές, αξιοποιήστε τες.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Η έμπνευση και η δημιουργικότητα είναι στα ύψη. Όσοι έχουν γεννηθεί στα μέσα Ιουνίου μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές συγκυρίες για να προωθήσουν τα σχέδιά τους και να προετοιμαστούν για τις επόμενες προκλήσεις.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Ευχάριστα νέα και ελπίδες για αλλαγές στη ζωή σας φέρνει η εβδομάδα. Ωστόσο, οι εξελίξεις μπορεί να σας ταράξουν προσωρινά. Αν κάτι δεν εξελίσσεται όπως θέλετε, μη διστάσετε να κάνετε τις απαραίτητες παρεμβάσεις.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Αποφύγετε να σπαταλήσετε τον χρόνο σας σε ανούσιες δραστηριότητες. Επικεντρωθείτε σε φίλους και ανθρώπους που χρειάζονται τη βοήθειά σας. Οι γεννημένοι στα μέσα Αυγούστου θα αποκομίσουν όμορφες εμπειρίες από ό,τι καταπιαστούν.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Ήρθε η ώρα να ασχοληθείτε με την υγεία σας και να προγραμματίσετε τα απαραίτητα ραντεβού. Μην αναβάλετε συμφωνίες που πρέπει να γίνουν τώρα, γιατί αργότερα ίσως χρειαστεί να κάνετε υποχωρήσεις.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Εμπιστευθείτε τα ταλέντα σας, καθώς η τύχη σάς ευνοεί. Ολοκληρώστε τις υποχρεώσεις σας το πρώτο μισό της εβδομάδας και αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας για ξεκούραση και ανανέωση.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Χρειάζεται προσοχή σε γραφειοκρατικά ζητήματα, καθώς κάποια έγγραφα μπορεί να κρύβουν παγίδες. Ζητήστε τη βοήθεια πιο έμπειρων προσώπων, όπως μελών της οικογένειάς σας, για να αποφύγετε λάθη.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Οι συζητήσεις με τους γύρω σας ίσως αποδειχθούν δύσκολες. Ακόμα κι αν διαφωνείτε, δείξτε σεβασμό και δώστε χώρο στους άλλους να εκφραστούν. Αποφύγετε τις εντάσεις, καθώς δεν θα σας ωφελήσουν.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Για να αποφύγετε περιττά προβλήματα, ολοκληρώστε όλες τις εκκρεμότητές σας τις πρωινές ώρες. Έτσι θα έχετε τον χρόνο να συνεννοηθείτε με το περιβάλλον σας και να συλλέξετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Η τύχη είναι με το μέρος σας, αλλά χρειάζεται και η δική σας προσπάθεια για να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες. Αν μικρές δυσκολίες σας εκνευρίζουν, προτιμήστε να τις ρυθμίσετε ψύχραιμα αντί να αντιδράσετε έντονα.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Αναζητήστε τρόπους να γεμίσετε τη μέρα σας με θετική ενέργεια, ώστε να κρατήσετε μακριά τις ανησυχίες. Διαφορετικά, ακόμη και μικρά εμπόδια μπορεί να σας αποσυντονίσουν. Ακούστε τις συμβουλές των γύρω σας.