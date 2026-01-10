Έκρυθμη είναι η κατάσταση στο Ιράν, καθώς για 14η νύχτα χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους πυρπολώντας κτίρια του ισλαμικού καθεστώτος και φωνάζοντας συνθήματα κατά του Χαμενεΐ.

Σχέδια αμερικανικής επίθεσης

Σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal που επικαλείται το Clashreport, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής μιας επίθεσης κατά του Ιράν, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για την εφαρμογή των προειδοποιήσεων του Τραμπ.

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο, μεταξύ των επιλογών που συζητήθηκαν περιλαμβάνεται μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση σε πολλαπλούς ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους.

Ένας άλλος αξιωματούχος δήλωσε πάντως ότι δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά με την πορεία δράσης που πρέπει να ακολουθηθεί και ότι μέχρι τώρα δεν έχει μετακινηθεί στρατιωτικός εξοπλισμός ή προσωπικό για την προετοιμασία μιας επίθεσης.

To μήνυμα Τραμπ για αμερικανική βοήθεια στους Ιρανούς στάλθηκε σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι ιρανικές αρχές σκληραίνουν την στάση τους απέναντι στις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών.

«Θάνατος στον Χαμενεΐ»

Διαδηλωτές στο κέντρο της Τεχεράνης στήνουν οδοφράγματα και βάζουν φωτιά. Καπνοί έχουν καλύψει το τέμενος αλ Ρασούλ.

«Χιλιάδες οργισμένοι Ιρανοί βγαίνουν στους δρόμους για 14η συνεχόμενη νύχτα, αψηφώντας τις δυνάμεις ασφαλείας. Κάποιοι κρατούν φωτογραφίες του γιου του τελευταίου Σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί.

«Αυτή είναι η τελευταία μάχη, ο Παχλαβί θα επιστρέψει».

Οι διαδηλωτές χτυπούν ρυθμικά τύμπανα και σκεύη για να φτάσει η οργή τους, όπως λένε, στα αυτιά του Αγιατολάχ Χαμενεΐ. Ιρανές ρίχνουν στη φωτιά τις ισλαμικές μαντήλες τους, σύμβολο καταπίεσης που επιβάλλει το θεοκρατικό καθεστώς.

«Σύμβολα του καθεστώτος έχουν καταστραφεί ή πυρποληθεί. Φαίνεται πως πολλοί Ιρανοί έχουν πάψει να φοβούνται το καθεστώς», μεταδίδει το BBC.

Προειδοποίηση για «σφαγή στο σκοτάδι» από τη Νομπελίστρια Σιρίν Εμπαντί

Η Ιρανή Νομπελίστρια Ειρήνης Σιρίν Εμπαντί προειδοποιεί για τον κίνδυνο «σφαγής υπό το κάλυμμα ενός γενικευμένου μπλακ άουτ επικοινωνιών». Σύμφωνα με αναφορές που φτάνουν από το εσωτερικό της χώρας, εκατοντάδες τραυματίες αντιμετωπίζουν σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων εκτεταμένοι τραυματισμοί στα μάτια, γεγονός που εντείνει τις καταγγελίες για αδιάκριτη καταστολή.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν ως αντίδραση στην επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση, όμως σύντομα πήραν σαφώς πολιτικό χαρακτήρα, με αιτήματα για μεταρρυθμίσεις και αλλαγή πορείας της χώρας. Αναλυτές εκτιμούν ότι, σε αντίθεση με προηγούμενα κύματα διαμαρτυρίας, το καθεστώς εμφανίζεται πιο ευάλωτο μετά τις πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις και τις απώλειες ιρανικής επιρροής.

Φουντώνει η οργή – Δεκάδες νεκροί

Στη Μασχάντ, οι διαδηλωτές πυρπολούν κυβερνητικά κτίρια και ξεχύνονται στο κέντρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Ιράν.

Στην Καράτζ, το δημαρχείο έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο με αιμόφυρτους Ιρανούς.

Αντικαθεστωτικές οργανώσεις στην Ευρώπη μιλούν για τουλάχιστον 65 νεκρούς από την έναρξη των διαδηλώσεων. Όμως γιατρός στην Τεχεράνη κάνει λόγο για 217 νεκρούς τις τελευταίες 13 ημέρες, κυρίως από σφαίρες. Ανάμεσά τους 9 ανήλικοι.

Οι ιρανικές Αρχές υποστηρίζουν πως έχουν συλλάβει τουλάχιστον 100 ένοπλους διαδηλωτές το τελευταίο 24ωρο στην περιφέρεια της Τεχεράνης.

Φόβοι για γενικευμένη καταστολή

Σύμφωνα με το Reuters, oι ιρανικές αρχές άφησαν σήμερα να εννοηθεί ότι μπορεί να εντείνουν την καταστολή των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εδώ και χρόνια, με τους Φρουρούς της Επανάστασης ν’ αποδίδουν το κύμα της λαϊκής οργής σε τρομοκράτες.

Νωρίτερα σήμερα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η περιφρούρηση των επιτευγμάτων της επανάστασης του 1979, αλλά και η ασφάλεια του Ιράν αποτελούν μία «κόκκινη γραμμή» μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Μία ημέρα μετά από τη νέα προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης, υπάρχουν νεότερες αναφορές βίαιων συγκρούσεων σε όλο το Ιράν παρά το γεγονός ότι η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθιστά δύσκολη την ακριβή εκτίμηση εξάπλωσης της κοινωνικής αναταραχής.

Προειδοποιεί ο Τραμπ

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για πολλοστή φορά το ιρανικό καθεστώς.

«Λέω στους Ιρανούς ηγέτες, καλύτερα να μην αρχίζετε να πυροβολείτε, επειδή θα πυροβολήσουμε κι εμείς».

Ο εξόριστος γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, με μήνυμά του από τις Ηνωμένες Πολιτείες καλεί τους Ιρανούς διαδηλωτές να μην κάνουν πίσω.

«Ετοιμάζομαι να επιστρέψω στην πατρίδα, ώστε την στιγμή της νίκης της εθνικής μας επανάστασης να μπορώ να βρίσκομαι δίπλα σας».

Με ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έστειλε μήνυμα στην Τεχεράνη δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τον γενναίο λαό του Ιράν.