Σχεδόν μισό αιώνα μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1979, που ανέτρεψε τη μοναρχία και έστειλε τη βασιλική οικογένεια στην εξορία, το όνομα του Ρεζά Παχλαβί επιστρέφει δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο του Ιράν.

Ο πρωτότοκος γιος του τελευταίου Σάχη, που ήταν μόλις 16 ετών όταν κατέρρευσε η 40χρονη κυριαρχία του πατέρα του, εμφανίζεται σήμερα, σε ηλικία 65 ετών, ως κεντρική φιγούρα της αντιπολίτευσης, εν μέσω νέου κύματος αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων.

Ο Ρεζά Παχλαβί με ανάρτησή του στο Χ σημείωσε πως είναι έτοιμος να επιστρέψει: «Αγαπητοί μου συμπατριώτες,

Με το θάρρος και τη σταθερότητά σας έχετε προκαλέσει τον θαυμασμό ολόκληρου του κόσμου. Η νέα, μαζική και επιβλητική παρουσία σας στους δρόμους σε όλο το Ιράν, το βράδυ της Παρασκευής, ήταν μια ηχηρή απάντηση στις απειλές του προδότη και εγκληματία ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είμαι βέβαιος ότι είδε αυτές τις εικόνες από το κρησφύγετό του και κυριολεκτικά έτρεμε από φόβο.

Τώρα, μετά τη δυναμική ανταπόκρισή σας στο πρώτο κάλεσμα, είμαι σίγουρος ότι, με πιο στοχευμένη παρουσία στους δρόμους και ταυτόχρονα με τη διακοπή των οικονομικών «αρτηριών», θα φέρουμε την Ισλαμική Δημοκρατία και τον φθαρμένο και εύθραυστο μηχανισμό καταστολής της πλήρως στα γόνατα.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλώ τους εργάτες και τους εργαζόμενους στους κρίσιμους τομείς της οικονομίας – ιδίως στις μεταφορές, καθώς και στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την ενέργεια – να ξεκινήσουν τη διαδικασία γενικής απεργίας.

Παράλληλα, ζητώ από όλους σας σήμερα και αύριο, Σάββατο και Κυριακή (20 και 21 του μήνα), αυτή τη φορά από τις 6 το απόγευμα, να βγείτε στους δρόμους με σημαίες, εικόνες και εθνικά σύμβολα και να κάνετε τους δημόσιους χώρους δικούς σας. Ο στόχος μας πλέον δεν είναι απλώς να βγαίνουμε στους δρόμους· στόχος είναι να προετοιμαστούμε για την κατάληψη των κέντρων των πόλεων και τη διατήρησή τους.

Για να το πετύχουμε αυτό, κινηθείτε όσο γίνεται από διαφορετικές διαδρομές προς τα πιο κεντρικά σημεία των πόλεων και ενώστε τις ξεχωριστές ομάδες μεταξύ τους. Ταυτόχρονα, προετοιμαστείτε από τώρα για παραμονή στους δρόμους και φροντίστε για τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Προς τη νεολαία της Φρουράς του Αιώνιου Ιράν και προς όλες τις ένοπλες και δυνάμεις ασφαλείας που έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα εθνικής συνεργασίας, λέω: επιβραδύνετε και αποδιοργανώστε ακόμη περισσότερο τη μηχανή καταστολής, ώστε την καθοριστική ημέρα να τη θέσουμε οριστικά εκτός λειτουργίας.

Κι εγώ προετοιμάζω την επιστροφή μου στην πατρίδα, για να βρίσκομαι δίπλα σας, στον μεγάλο λαό του Ιράν, τη στιγμή της νίκης της εθνικής μας επανάστασης. Πιστεύω ακράδαντα ότι εκείνη η ημέρα είναι πολύ κοντά».

هم‌میهنان عزیزم، شما با شجاعت و ایستادگی خود، تحسین جهانیان را برانگیخته‌اید. حضور دگرباره و پرشکوه‌تان در خیابان‌های سراسر ایران در شامگاه جمعه، پاسخی دندان‌شکن به تهدیدهای رهبر خائن و جنایتکار جمهوری اسلامی بود. یقین دارم که او این تصاویر را از مخفیگاهش دیده و از وحشت لرزیده… pic.twitter.com/MaQDiwkXRL — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 10, 2026

«Κόκκινη γραμμή» είναι για τους Φρουρούς της Επανάστασης η περιφρούρηση των επιτευγμάτων της επανάστασης του 1979

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν προειδοποίησαν ότι η περιφρούρηση των επιτευγμάτων της επανάστασης του 1979, αλλά και η ασφάλεια του Ιράν αποτελούν μία «κόκκινη γραμμή» μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπο με το μεγαλύτερο κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, εδώ και χρόνια.

Γιατρός κάνει λόγο για 217 νεκρούς από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Γιατρός στην Τεχεράνη, ο οποίος μίλησε στο περιοδικό TIME υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι μόνο έξι νοσοκομεία στην ιρανική πρωτεύουσα είχαν καταγράψει τουλάχιστον 217 θανάτους διαδηλωτών, «οι περισσότεροι από σφαίρες».

Ο γιατρός ανέφερε ότι οι αρχές αφαίρεσαν σορούς από το νοσοκομείο την Παρασκευή. Όπως είπε, οι περισσότεροι νεκροί ήταν νέοι άνθρωποι. Μάλιστα, περιέγραψε περιστατικό έξω από αστυνομικό τμήμα στα βόρεια της Τεχεράνης, όπου κατά τη μαρτυρία του δυνάμεις ασφαλείας «έριξαν με πολυβόλο» προς το πλήθος, με διαδηλωτές να πέφτουν νεκροί «επί τόπου». Ακτιβιστές ανέφεραν ότι στο συγκεκριμένο συμβάν πυροβολήθηκαν τουλάχιστον 30 άτομα.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πάντως, την Παρασκευή έδιναν σαφώς χαμηλότερους αριθμούς νεκρών σε σχέση με την εκτίμηση του γιατρού, με την απόκλιση να αποδίδεται σε διαφορετικά κριτήρια καταγραφής. Η οργάνωση Human Rights Activist News Agency με έδρα την Ουάσιγκτον, η οποία καταμετρά μόνο θύματα που έχουν ταυτοποιηθεί, ανέφερε περίπου 63 θανάτους.

Η αναφορά για εκατοντάδες νεκρούς έρχεται ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα το ιρανικό καθεστώς ότι θα «πληρώσει ακριβά» αν σκοτώσει διαδηλωτές, οι οποίοι βγαίνουν στους δρόμους σε αυξανόμενους αριθμούς από τις 28 Δεκεμβρίου. Μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, άμεση πρόκληση προς την Ουάσινγκτον, με το κλίμα να επιβαρύνεται περαιτέρω από τις σκληρές δηλώσεις που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, που πλέον έχουν επεκταθεί σε σχεδόν όλες επαρχίες της χώρας, ξεκίνησαν ως αντίδραση στην οικονομία που βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Πολύ γρήγορα, απέκτησαν πολιτικό χαρακτήρα, με αιτήματα που φτάνουν έως την ανατροπή του αυταρχικού ισλαμικού καθεστώτος που κυβερνά το Ιράν από το 1979, σε έναν πληθυσμό περίπου 92 εκατομμυρίων.

Παρότι οι συγκεντρώσεις έχουν περιγραφεί ως σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές, με συνθήματα όπως «Ελευθερία» και «Θάνατος στον Δικτάτορα», έχουν αναφερθεί και περιστατικά βανδαλισμών σε κυβερνητικά κτίρια.