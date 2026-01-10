Φλέγεται το Ιράν από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συμπληρώνουν δύο εβδομάδες.

Στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις το βράδυ της Παρασκευής (9/1) χιλιάδες ξεχύθηκαν στους δρόμους, σύμφωνα με βίντεο που ανέβηκαν στα social media παρότι η πρόσβαση στο Ιnternet δεν έχει αποκατασταθεί στη χώρα.

This is historic. Iranians are bravely flying the real flag of Iran, the Lion and Sun flag, in the heart of their own country as they stand up against the Islamic regime. The media is completely ignoring this. Share it. Make it go viral. pic.twitter.com/Uz52j4Mlxu — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) January 9, 2026

Τουλάχιστον 62 διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων εννέα παιδιών, έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί στο Ιράν, ενώ οι συλληφθέντες ξεπερνούν τις 2.500, από την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 28 Δεκεμβρίου, ασύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights που εδρεύει στη Νορβηγία.

Σε ρεπορτάζ της ιρανικής τηλεόρασης για την έκταση των καταστροφών που έχουν προκληθεί στη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ο δήμαρχος της Τεχεράνης ανέφερε πως έχουν πυρποληθεί τουλάχιστον 42 λεωφορεία, ασθενοφόρα και 10 κυβερνητικά κτίρια.

Από την Ουάσινγκτον, ο εξόριστος γιος του πρώην σάχη του Ιράν και ηγετική φυσιογνωμία της εξόριστης αντιπολίτευσης, Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει άμεσα στο Ιράν.

Report: Iran Protest Death Toll at 62 The U.S.-based Human Rights Activists News Agency reports that the death toll in Iran’s protests has risen to 62. This comes as Iran’s navy holds drills with the Chinese Communist Party.@NTDNews has the details. pic.twitter.com/PBL52Fx1bV — Jason Perry (@JasonPerryNTD) January 10, 2026

Σύμφωνα με ερασιτεχνικά βίντεο που κυκλοφορούν, η ιστορική σημαία του Ιράν με το Λιοντάρι και τον Ήλιο αντικαθιστά σε ορισμένες περιπτώσεις τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πρόκειται για σύμβολο της ιρανικής μοναρχίας, της ισχύος και της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, το οποίο χρησιμοποιούνταν επίσημα έως την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν διαδηλώσεις σε πολλά σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας, καθώς και σε πόλεις όπως η Μασάντ στα ανατολικά, η Ταμπρίζ στα βόρεια και η Κομ στο κέντρο της χώρας.

Στη συνοικία Σανταταμπάντ, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τεχεράνης, οδηγοί κόρναραν για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στους διαδηλωτές, σύμφωνα με βίντεο του οποίου τη γνησιότητα επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

The #Iranian people are burning down the institutions of the Islamic Republic and mosques in Iran. We not only want the overthrow of the Islamic Republic, but even the overthrow of Islam in #Iran.@FoxNews @CNN pic.twitter.com/EAROZe7gxt — Arash Hampay (@ahampay) January 9, 2026

Tραμπ: Θα τους χτυπήσουμε σκληρά εκεί που πονάνε

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά εκεί που πονάνε», δήλωσε ο Nτόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση στο Ιράν και ότι οποιαδήποτε εμπλοκή των ΗΠΑ δεν σημαίνει «επί τόπου στρατιωτική παρουσία».

Μου φαίνεται ότι ο λαός καταλαμβάνει ορισμένες πόλεις ενώ κανείς δεν θα το πίστευε πριν από λίγες εβδομάδες», δήλωσε.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «αναμιγνύονται στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν μέσω απειλών, υποκίνησης και σκόπιμης ενθάρρυνσης της αστάθειας και της βίας», σε επιστολή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Τεχεράνης περί αμερικανικής υποκίνησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, κάνοντας λόγο για «παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού».

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, απορρίπτει τον ισχυρισμό του ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί για αμερικανική παρέμβαση κάνοντας λόγο για παραληματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ιρανικό καθεστώς στο εσωτερικό της χώρας».

🇺🇸🇮🇷 Presidnet Trump on the protests in Iran: Iran is in serious trouble. It looks to me like the people are taking control of certain cities — something nobody thought was really possible just a few weeks ago. I’ve made it very clear that if they start killing people the way… pic.twitter.com/3JoucxXUbu — Visioner (@visionergeo) January 9, 2026

Ο Χαμενεΐ προειδοποιεί τους «σαμποτέρ»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν θα υποχωρήσει» μπροστά στο κύμα διαμαρτυριών. Απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική», ο Χαμενεΐ αποκάλεσε τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές «ταραχοποιούς» που προσπαθούν «να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ».

Το Ιράν απέστειλε επίσης επιστολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι μετέτρεψαν τις διαμαρτυρίες σε αυτό που χαρακτήρισε «βίαιες ανατρεπτικές πράξεις και εκτεταμένο βανδαλισμό» στο Ιράν.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν – αρμόδιο για την εσωτερική ασφάλεια προειδοποιεί ότι «θα ληφθούν αποφασιστικά και απαραίτητα νομικά μέτρα» εναντίον των διαδηλωτών, τους οποίους χαρακτήρισε «ένοπλους βάνδαλους κατά της ειρήνης και της ασφάλειας».

Οι Φρουροί της Επανάστασης, η ελίτ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, προειδοποιούν ότι θα αναλάβουν δράση.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για ανάμειξη στις διαδηλώσεις, αποκλείοντας τα σενάρια περί ξένης στρατιωτικής επέμβασης.

Να σημειωθεί ότι τρεις ευρωπαίοι ηγέτες – ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς – καταδίκασαν την Παρασκευή τις «δολοφονίες διαδηλωτών» και τη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων στο Ιράν, καλώντας τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν «αυτοσυγκράτηση».