«Υπάρχουν κάποιοι ταραχοποιοί που θέλουν να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ καταστρέφοντας δημόσιες περιουσίες». Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε το διάγγελμα του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, για τις φονικές διαδηλώσεις στη χώρα του. Ακόμα είπε ότι ο Τραμπ θα πρέπει να επικεντρωθεί στα προβλήματα της χώρας του.

BBC Persian shares a video showing a building belonging to Iran’s state broadcaster, IRIB, in Isfahan engulfed in flames. pic.twitter.com/w4y9YvUime — Clash Report (@clashreport) January 8, 2026

«Ο Τραμπ πρέπει να γνωρίζει ότι οι τύραννοι του κόσμου, όπως ο Φαραώ, ο Νιμρόντ, ο Ρεζά Σαχ και ο Μοχάμαντ Ρεζά, ανατράπηκαν στο αποκορύφωμα της αλαζονείας τους. Και αυτός θα ανατραπεί», δήλωσε ο Χαμενεΐ σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση.

Είπε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει μπροστά στις αναταραχές. «Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία ήρθε στην εξουσία με το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων έντιμων ανθρώπων και δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους σαμποτέρ», είπε.

«Θέλουν να τον κάνουν ευτυχισμένο»

«Θέλουν να τον κάνουν ευτυχισμένο. Αν ήξερε πώς να διοικεί μια χώρα, θα διοικούσε τη δική του», είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Είπε επίσης ότι «τα χέρια του προέδρου των ΗΠΑ είναι λερωμένα με το αίμα περισσότερων από 1.000 Ιρανών». Οι δηλώσεις του αναφέρονταν στις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιούνιο εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Ο Χαμενεΐ προέτρεψε τους υποστηρικτές του να παραμείνουν ενωμένοι. «Αγαπητοί νέοι, διατηρήστε την ετοιμότητα και την ενότητά σας. Ένα ενωμένο έθνος θα νικήσει οποιονδήποτε εχθρό», είπε.

Σύμφωνα με την ομάδα παρακολούθησης του διαδικτύου NetBlocks, την Πέμπτη σημειώθηκε διακοπή του διαδικτύου σε ολόκληρη τη χώρα, η οποία συνεχίστηκε και την Παρασκευή. Αυτό συνέπεσε με τις εκκλήσεις για περισσότερες διαμαρτυρίες από τον Ρεζά Παχλάβι, τον εξόριστο γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο οποίος ανατράπηκε κατά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ξεκινώντας από την Τεχεράνη με τους καταστηματάρχες στο Μεγάλο Παζάρι να είναι εξοργισμένοι από την απότομη πτώση της αξίας του ριάλ, οι τελευταίες διαμαρτυρίες περιλαμβάνουν τώρα και άλλους – κυρίως νέους άνδρες και όχι γυναίκες και κορίτσια που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο το 2022-23.

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency ανέφερε ότι τουλάχιστον 34 διαδηλωτές και τέσσερις υπάλληλοι ασφαλείας σκοτώθηκαν και 2.200 συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των ταραχών, κάτι που, σύμφωνα με αναλυτές, υπογραμμίζει τη βαθύτερη απογοήτευση από το status quo.

Σύμφωνε με τo Reuters, oι αρχές έχουν προσπαθήσει να διατηρήσουν μια διττή προσέγγιση απέναντι στις αναταραχές, δηλώνοντας ότι οι διαμαρτυρίες για την οικονομία είναι νόμιμες και θα αντιμετωπιστούν με διάλογο, ενώ ανταποκρίνονται σε ορισμένες διαδηλώσεις με δακρυγόνα εν μέσω βίαιων συγκρούσεων στους δρόμους.

Σχεδόν πέντε δεκαετίες μετά την Ισλαμική Επανάσταση, οι σιίτες μουσουλμάνοι κληρικοί ηγέτες του Ιράν αγωνίζονται να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των προτεραιοτήτων τους και των προσδοκιών μιας νέας κοινωνίας.

Στις συνεχιζόμενες αναταραχές, πολλοί διαδηλωτές εκφράζουν την οργή τους για την υποστήριξη του Ιράν προς τους μαχητές στη Μέση Ανατολή, φωνάζοντας «Όχι τη Γάζα, όχι το Λίβανο, τη ζωή μου για το Ιράν» από την απογοήτευσή τους για την προφανή αδιαφορία των αρχών για τα εσωτερικά προβλήματα.

Η Γαλλία καλεί τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν «τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

Η Γαλλία «κατανοεί τις θεμιτές προσδοκίες του ιρανικού λαού» και καλεί τις αρχές του Ιράν να επιδείξουν «τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση» στην αντιμετώπιση των διαδηλώσεων, δήλωσε σήμερα γαλλική διπλωματική πηγή σε δημοσιογράφους.

«Παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία τα γεγονότα στο Ιράν», πρόσθεσε η πηγή αυτή. «Κατανοούμε τις θεμιτές προσδοκίες του ιρανικού λαού για ελευθερία της έκφρασης και των διαδηλώσεων», πρόσθεσε η πηγή αυτή, σύμφωνα με το AFP.

Χθες αναφέρθηκε διακοπή του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα στο Ιράν, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας NetBlocks, καθώς συνεχίζονταν οι διαμαρτυρίες στη χώρα κατά των οικονομικών δυσχερειών.

«Εκφράζουμε τη λύπη μας για τους θανάτους ορισμένων διαδηλωτών και καλούμε τις ιρανικές αρχές να ερευνήσουν πλήρως τις συνθήκες στις οποίες σημειώθηκαν αυτοί οι θάνατοι», σύμφωνα με γαλλική διπλωματική πηγή που επικαλέστηκε το Reuters.

«Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι και καλούμε το Ιράν να σεβαστεί όλες τις υποχρεώσεις του βάσει των διεθνών του δεσμεύσεων», πρόσθεσε.

Παράλληλα η τουρκική δημόσια αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines ακύρωσε σήμερα τις πέντε πτήσεις της με προορισμό την Τεχεράνη που θα αναχωρούσαν από την Κωνσταντινούπολη, όπως αναφέρεται στην εφαρμογή του διεθνούς αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τον πίνακα αναχωρήσεων, άλλες πέντε πτήσεις ιρανικών εταιρειών ακυρώθηκαν επίσης και επτά άλλες παραμένουν προγραμματισμένες.

Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο για την κατάσταση στο Ιράν, όπου ένα κίνημα διαμαρτυρίας επεκτάθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ κατά τη 12η ημέρα των διαδηλώσεων που γίνονται στη χώρα.

Στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ομάδα Ιρανών ταξιδιωτών ανέφερε ότι βρίσκονταν χθες το βράδυ σε πτήση για την Τεχεράνη όταν το αεροπλάνο τους έκανε αναστροφή «στα μέσα της διαδρομής» για να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flight Radar, αεροπλάνο της τουρκικής εταιρείας Turkish Airlines που βρισκόταν σε πτήση προς το Σιράζ, στο νότιο Ιράν, και ένα της εταιρείας χαμηλού κόστους Pegasus προς τη Μασχάντ, στο ανατολικό Ιράν, έκαναν επίσης αναστροφή στη διάρκεια της νύχτας.

Τα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράν εκτείνονται σε περίπου 500 χιλιόμετρα και μεταξύ των δύο χωρών υπάρχουν τρία χερσαία σημεία διέλευσης.

Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας

Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, μεταξύ αυτών οκτώ ανήλικοι, έχουν σκοτωθεί από την αρχή των κινητοποιήσεων στο Ιράν, στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό που έδωσε την Πέμπτη στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία.

«Η καταστολή επεκτείνεται και γίνεται κάθε ημέρα βιαιότερη», δήλωσε ο διευθυντής της ΜΚΟ Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, προσθέτοντας πως «εκατοντάδες» άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 2.000 έχουν συλληφθεί.