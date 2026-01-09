Συνταράσσεται το Ιράν για 12η ημέρα από μαζικές αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις, αιματηρά επεισόδια με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, καταλήψεις πόλεων και εμπρησμούς κυβερνητικών κτιρίων.

Στις «φλόγες» το Ιράν

Σαν πυρκαγιά, η οργή των Ιρανών εξαπλώνεται από πόλη σε πόλη. Πυρπολούν κτίρια του καθεστώτος στην Τεχεράνη.

«Θάνατος στον Χαμενεΐ».

Στο Ισφαχάν, το πλήθος έβαλε φωτιά στο κτίριο της κρατικής τηλεόρασης. Στην πόλη Γκοργκάν, οι διαδηλωτές πυρπόλησαν τα γραφεία του κυβερνήτη.

Χιλιάδες Ιρανοί βγαίνουν στους δρόμους της πρωτεύουσας του Ιράν. Οι δυνάμεις ασφαλείας ανοίγουν πυρ εναντίον τους.

«Είδα, με τα ίδια μου τα μάτια, εκατοντάδες Ιρανούς να βγαίνουν στον δρόμο και μετά ξέσπασε βία. Είδαμε να ρίχνουν εναντίον τους δακρυγόνα».

Διαδηλωτές στο Ισφαχάν επιτίθενται σε αρχηγείο της διαβόητης παραστρατιωτικής μονάδας Μπασίτζ και το πυρπολούν. Κάποιοι φωνάζουν συνθήματα υπέρ του τελευταίου Σάχη του Ιράν, ζητώντας από τον Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει για να επιστρέψει ο εξόριστος γιος του, Ρεζά Παχλαβί.

Στην πόλη Ραστ, το πλήθος ακινητοποιεί έναν διοικητή των Μπασίτζ. Τον ρίχνουν στο έδαφος και τον χτυπούν με πέτρες. Στη Μασχάντ, ένας διαδηλωτής ρίχνει το αυτοκίνητο που οδηγεί επάνω σε άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας.

Απειλεί ο Χαμενεΐ

Στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση από το ξέσπασμα των επεισοδίων, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν έκανε βήμα πίσω. Χαρακτήρισε σαμποτέρ τους διαδηλωτές και έστειλε μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα το ιρανικό καθεστώς με στρατιωτική επέμβαση αν συνεχίσει να σκοτώνει άοπλους διαδηλωτές.

«Μία χούφτα βάνδαλοι εμφανίστηκαν και άρχισαν να καταστρέφουν κτίρια που ανήκουν στην ίδια τους τη χώρα, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουν τον Αμερικανό πρόεδρο. Ας κυβερνήσει τη χώρα του, αν μπορεί βέβαια», σημείωσε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης Ιράν.

Το καθεστώς έχει κόψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλο το Ιράν. Η κρατική τηλεόραση μεταδίδει πλάνα με χειροβομβίδες και βόμβες μολότοφ, που όπως υποστηρίζει ανήκουν σε διαδηλωτές. Ισχυρίζεται πως επικρατεί ηρεμία στην Τεχεράνη.

Το καθεστώς απειλεί τους διαδηλωτές με θανατική ποινή

Ο εισαγγελέας της Τεχεράνης δήλωσε ότι όσοι εμπλέκονται σε πράξεις σαμποτάζ και σε εμπρησμούς θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη θανατική ποινή.

Παράλληλα, τον γύρο του διαδικτύου κάνουν φωτογραφίες γυναικών από το Ιράν που ζουν μία κόλαση και εμφανίζονται, χωρίς χιτζάμπ, να ανάβουν τσιγάρα, καίγοντας φωτογραφίες του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

﻿</p><p>

Προειδοποιεί ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανήρτησε βίντεο από τις διαδηλώσεις στο Ιράν και υποστήριξε πως το πλήθος έχει υπό τον έλεγχό του τη Μασχάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στο Ιράν.

«Στο παρελθόν άρχιζαν να πυροβολούν τους ανθρώπους σαν τρελοί. (…) Ήταν σκληροί, οπότε είπα αν το κάνουν αυτό θα τους χτυπήσουμε δυνατά. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε».

Στο Λορεστάν, στο ανατολικό Ιράν, διαδηλωτές υψώνουν τη σημαία που κυμάτιζε επί ηγεσίας του τελευταίου Σάχη, Μοχάμαντ Παχλαβί, πριν την ισλαμική επανάσταση του 1979. Ο γιος του, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάλεσε τον ιρανικό λαό να συνεχίσει τον αγώνα.

Σύμφωνα με ιρανικές αντικαθεστωτικές οργανώσεις στην Ευρώπη, τουλάχιστον 45 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες 12 ημέρες από τις δυνάμεις ασφαλείας. Ανάμεσα τους και 8 ανήλικοι. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 2.200 Ιρανοί έχουν συλληφθεί και οδηγηθεί στις φυλακές.